Im Januar 2009 veränderte eine Gehirn-Operation das Leben von Monica Lierhaus für immer. Während eines bewegenden Podcast-Auftritts offenbart die 55-Jährige nun, wie sie sich zurück ins Leben gekämpft hat und welche Demütigungen sie dabei ertragen musste.
"Ich konnte nicht gehen, stehen, sitzen. Ich konnte nicht einmal schlucken", erinnert sich Monica Lierhaus (55) an die Zeit nach ihrer folgenschweren Gehirn-Operation. Im Podcast "Wie geht's? mit Robin Gosens" gewährt die frühere "Sportschau"-Moderatorin nun Einblicke in das vermutlich dunkelste Kapitel ihres Lebens.