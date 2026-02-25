Emotionales Instagram-Video: David Bowies Tochter Lexi erhebt schwere Vorwürfe

Alexandria "Lexi" Jones, die Tochter von David Bowie und Iman Abdulmajid, erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Eltern. In einem emotionalen Instagram-Video schildert sie, wie sie als 14-Jährige gegen ihren Willen in eine Therapieeinrichtung gebracht wurde.
Es sind Schilderungen, die unter die Haut gehen. Alexandria "Lexi" Jones (25), die gemeinsame Tochter von Musiklegende David Bowie (1947-2016) und dem einstigen Supermodel Iman Abdulmajid (70), hat in einem Video auf Instagram über ihre schwierige Jugend gesprochen und dabei Vorwürfe gegen ihre berühmten Eltern erhoben. Die heute 25-Jährige berichtet in dem Clip, wie sie mit 14 Jahren gegen ihren Willen aus dem Familienhaus geholt und in eine Therapieeinrichtung gebracht worden sei.