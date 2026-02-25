Emotionales Instagram-Video: David Bowies Tochter Lexi erhebt schwere Vorwürfe

Alexandria "Lexi" Jones, die Tochter von David Bowie und Iman Abdulmajid, erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Eltern. In einem emotionalen Instagram-Video schildert sie, wie sie als 14-Jährige gegen ihren Willen in eine Therapieeinrichtung gebracht wurde.

Es sind Schilderungen, die unter die Haut gehen. Alexandria "Lexi" Jones (25), die gemeinsame Tochter von Musiklegende David Bowie (1947-2016) und dem einstigen Supermodel Iman Abdulmajid (70), hat in einem Video auf Instagram über ihre schwierige Jugend gesprochen und dabei Vorwürfe gegen ihre berühmten Eltern erhoben. Die heute 25-Jährige berichtet in dem Clip, wie sie mit 14 Jahren gegen ihren Willen aus dem Familienhaus geholt und in eine Therapieeinrichtung gebracht worden sei.

Lexi, die im Jahr 2000 zur Welt kam, sprach offen über ihre Kindheit mit zwei weltberühmten Eltern. Zwar sei sie dankbar für die Möglichkeiten gewesen, die ihr diese Konstellation eröffnet habe - doch gleichzeitig habe sie nie gewusst, ob Menschen aus den richtigen Gründen ihre Nähe suchten. Mit 14 Jahren habe sie mit Depressionen, einer Essstörung und Substanzmissbrauch zu kämpfen gehabt.

David Bowies Krebsdiagnose als Wendepunkt

Als ihr Vater 2014 die Diagnose Leberkrebs erhielt, habe Lexi nach eigenen Angaben ihren Tiefpunkt erreicht. Während Gleichaltrige in ihrem Umfeld aus Neugier mit Drogen und Alkohol experimentierten, sei ihr Konsum aus einer ganz anderen Motivation heraus entstanden. Sie habe nicht gefeiert, sondern sei vor ihrem Leben geflohen - vor ihren Gedanken und ihrer komplizierten Familie. Und sie habe allein getrunken und Drogen genommen, auch als für alle anderen die Party längst vorbei gewesen sei.

Dann kam der Tag, der alles veränderte. Wie Lexi berichtet, habe ihr Vater ihr vor der Abholung einen Brief vorgelesen, dessen letzter Satz sich in ihr Gedächtnis eingebrannt habe: "Es tut mir leid, dass wir das tun müssen." Zwei Männer seien dann im Haus aufgetaucht und hätten sie zunächst in ein sogenanntes Wildnis-Therapieprogramm gebracht, wo sie 91 Tage verbrachte.

Den Tod des Vaters aus der Ferne erlebt

In dem kontroversen Programm lebte sie im Winter draußen, schlief unter Planen und lernte Überlebenstechniken. Nach den drei Monaten in der Wildnis wurde Lexi laut ihren Angaben in ein therapeutisches Internat in Utah verlegt, wo sie über ein Jahr lang blieb. Dort erreichte sie auch die Nachricht, die ihr Leben für immer verändern sollte: Am 10. Januar 2016 starb David Bowie im Alter von 69 Jahren an Leberkrebs. Zwei Tage zuvor, an seinem Geburtstag, hatte Lexi noch mit ihm telefoniert.

Besonders schmerzhaft sei für sie gewesen, in den Meldungen über den Tod ihres Vaters zu lesen, er sei im Kreise seiner ganzen Familie gestorben. "Ja, die ganze Familie war da. Außer mir", so Lexi Jones in ihrem Video.