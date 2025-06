Emotionales Glastonbury-Comeback: Lewis Capaldi: Ich bin zurück, Baby!

"Glastonbury, es ist so schön, wieder da zu sein. Ich werde heute nicht viel sagen, denn sonst fange ich vielleicht an zu weinen." Mit diesen Worten betrat Lewis Capaldi am Freitagnachmittag die Pyramid Stage des Glastonbury Festivals - und hielt sein Versprechen nicht. Denn Tränen flossen reichlich, bei ihm und bei seinem Publikum, als der schottische Singer-Songwriter sein emotionales Comeback nach zwei Jahren Auszeit feierte.

Zunächst stand nur "TBA" (To Be Announced) auf dem Festivalplan, doch Gerüchte über Capaldis Rückkehr machten schnell die Runde. Als um 16:55 Uhr sein Name auf den Videoleinwänden erschien, brach tosender Jubel aus. Tausende Fans, die bereits von seinem überraschenden Auftritt gehört hatten, strömten zur Hauptbühne.

Die Rückkehr an den Ort des Abschieds

Symbolisch wählte Capaldi für sein Comeback genau jene Bühne, auf der er 2023 seine vorläufig letzte Show gespielt hatte - unter dramatischen Umständen. Damals kämpfte er mit Stimmproblemen und seinem Tourette-Syndrom, das sich in körperlichen Tics manifestierte. Das Publikum half ihm schließlich dabei, seinen Hit "Someone You Loved" zu Ende zu singen, bevor er sich mit den Worten "Es tut mir leid, ich bin etwas verärgert über mich selbst" verabschiedete.

Wenige Tage später zog sich Capaldi aus dem Rampenlicht zurück, um seine "körperliche und geistige Gesundheit in Ordnung zu bringen". In den vergangenen zwei Jahren machte er nur wenige öffentliche Auftritte.

Capaldis 35-minütiges Set am Freitag wurde nun wieder zu einem bewegenden Dialog zwischen ihm und seinen Fans. Immer wieder wechselten sich der Sänger und das Publikum bei den Zeilen ab. "Ich konnte diesen Song vor zwei Jahren nicht singen. Heute könnte ich Schwierigkeiten haben, ihn aus anderen Gründen zu Ende zu bringen", sagte er unter Tränen, bevor er "Someone You Loved" anstimmte.

Neue Single "Survive"

Der Zeitpunkt seines Glastonbury-Comebacks war kein Zufall: Am selben Tag veröffentlichte Capaldi seine neue Single "Survive" - eine Hymne an das Überwinden schwieriger Zeiten. "Die letzten drei Jahre waren nicht die besten für mich", sagte er sichtlich bewegt auf der Bühne. "Es war zeitweise schwierig. Ich wollte einen Song schreiben, der davon handelt, diese Dinge zu überwinden."

Als Capaldi sein Set beendete, war die Botschaft eindeutig: "Mein Name ist Lewis Capaldi und ich bin verdammt nochmal zurück, Baby!" Auf Instagram schrieb er später: "Es ist so unglaublich, wieder da zu sein, vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt."