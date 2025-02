Emotionales Geständnis im Dschungelcamp: Ich kenne meine Mama nicht: Lilly Becker spricht über ihre Eltern

1 Lilly Becker im RTL-Dschungelcamp. Foto: RTL

Lilly Becker offenbart am Lagerfeuer im Dschungelcamp ihre tragische Familiengeschichte: Mit nur drei Jahren verlor sie ihre Eltern. Von ihrer Mutter blieben ihr nur die Erzählungen anderer.











Lilly Becker (48) gibt im australischen Dschungel einen tiefen Einblick in ihre bewegende Familiengeschichte. Wie der Sender "RTL" vorab berichtet, enthüllt die Ex-Frau von Boris Becker (57) in einem emotionalen Gespräch mit Mitcamperin Alessia (23) am Lagerfeuer, dass sie im Alter von nur drei Jahren beide Eltern verlor.