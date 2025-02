Emotionales Ende: Golden Bachelor-Finale: An diese Dame geht die goldene Rose

Das Spiel der Liebe bleibt immer gleich - egal in welchem Alter. Das machte auch die letzte Folge der ersten deutschen "Golden Bachelor"-Staffel (abrufbar bei RTL+) deutlich. Während der Dreamdates flogen noch einmal die Funken zwischen Franz Stärk (73) und den beiden Finalistinnen Sylvia (62) und Lise (60). In einem emotionalen Finale war sich der "Golden Bachelor" seiner Entscheidung dann ganz sicher. Die goldene Rose ging an die Herzdame, die ihm gleich zu Anfang ein markantes Geschenk überreicht hatte. Achtung, Spoiler!

"Es fühlt sich nach Schmetterlingen an"

Für die Dreamdates hat sich Bachelor Franz nur eins vorgenommen: Er möchte die Dates mit beiden Frauen "so intensiv wie möglich erleben." Zunächst hat er eine Verabredung mit Sylvia, der quirligen Einzelunternehmerin aus dem brandenburgischen Spreewald. Beide treffen sich auf einem kleinen Flughafen für Motorflugzeuge in Portugal. Als Sylvia auf das Flugfeld zuläuft, rutscht ihr das Herz in die Hose. Apropos fliegen - ehe sie mit Franz abhebt, gesteht die Brandenburgerin: "Die Gefühle für ihn sind gewachsen. Ich weiß nicht, ob das Schmetterlinge sind, aber es fühlt sich ein bisschen so an." Bei beiden kribbelt es von Anfang an, und Franz nimmt ihr als "Flugengel" gekonnt die Flugangst. Beide genießen einen romantischen Sonnenuntergang.

Sylvia schmilzt dahin "wie ein Marshmallow"

Auch beim zweiten Teil ihres Dreamdates erfüllt sich Sylvias Hoffnung, sich "im Gespräch oder wie auch immer" näher zu kommen. Beide halten verträumt bei einem Glas Wein Marshmallows ins Lagerfeuer und kuscheln miteinander. Vor allem Franz' ruhige und lässige Ausstrahlung hat es Sylvia angetan. Beide stimmen darin überein, dass sich ihr gemeinsames Leben "möglichst leicht" anfühlen sollte. Sylvias hat einiges hinter sich. Ihr ehemaliger Partner ist vor ein paar Monaten dem Krebs erlegen. Als Franz ihr mit seiner Gitarre "Night and Day" von Frank Sinatra trällert, schmilzt sie dahin "wie ein Marshmallow".

"Jetzt bist du am Zug."

So lässt sie sich auch auf eine gemeinsame Nacht mit ihm ein. "Spaß" hatten beide miteinander, wie sie morgens zugeben. Näher äußern möchten sie sich nicht. Angesichts der bevorstehenden Entscheidung kommt leichte Anspannung auf, die beide mit einem spontanen Tänzchen zum Frühstück fröhlich wegwischen. Sylvias Fazit lautet: "Jetzt bist du am Zug." Und Franz gesteht, dass "dieses Dreamdate schon etwas mit einem macht." Den Übergang zu Dreamdate zwei mit Sylvias Mitbewerberin Lise schätzt Franz deshalb als "nicht leicht" ein.

Dreamdate auf dem Katamaran

Mit Immobilienmaklerin Lise ist Franz in einem schnuckeligen Yachthafen an der Algarve verabredet. Vor dem Bootstrip mit der in Österreich lebenden Norwegerin dichtet der goldene Bachelor keck: "Gefangen im Netz des Katamarans bei Früchten und Wein, so soll es sein." Ihr Dreamdate starten beide mit einem Gläschen Wein auf dem Sonnendeck, ehe sie im Kajak sicher einige größere Wellen überwinden. Lise ist zufrieden: "Das haben wir gut gemacht, oder?"

"Entscheidende Frage, wie lange man warten möchte"

"Nach einem Action-Teil" möchte Franz auch "ein bisschen Romantik" mit Lise erfahren. Auf dem Plateau einer Algarve-Klippe ist ein Dinner-Tisch aufgebaut. Beide scherzen über ihr potenziell "letztes Abendmahl" vor Franz' Entscheidung. Am Rande der Klippe schlägt Lise im Hinblick auf eine gemeinsame Beziehung noch mutig vor: "Wir müssen einfach ins kalte Wasser springen." Die Zurückhaltung, die sie während des Formats an den Tag gelegt hat, erklärt Lise so: "Ich wollte nicht mein ganzes Leben in meinem norwegischen Fischdorf verbringen. Oft in meinem Leben musste ich allein durchkommen. Deshalb bin ich ein wenig vorsichtig." Am Ende des Dinners wirft Franz die "entscheidende Frage" auf, "wie lange man warten möchte oder warten kann, um so eine Schale zu knacken." Eine gemeinsame Nacht in einem Bett mit Franz lehnt Lise ab: "Ich schätze es sehr, dass er meine Grenzen und meine Gefühle akzeptiert." Am Morgen nimmt sie den leicht verzweifelten Franz in ihren Arm. Ob das reicht?

"Konnte mit dir nicht ins kalte Wasser springen"

Vor der Entscheidung über die goldene Rose bekennen die Drei eindeutig Farbe. Während Sylvia den bisherigen Weg mit Franz als "schönste Reise meines Lebens" bezeichnet, gibt Lise offen zu: "Ich fühle mich wohl mit ihm, aber ich bin einfach nicht verliebt. Die letzte Rose verdient eine, die ihn wirklich will." Während ihrer Entscheidung halten sich Franz und Lise nervös bei den Händen. Den ersten gemeinsamen Kuss habe er als "berauschendes Gefühl" erlebt. Gleichzeitig konnte sie sein "Verliebtheitsgefühl" beim Dreamdate nicht erwidern. Die Zeit für Experimente sei nicht da, so Franz. "Ich konnte mit dir nicht ins kalte Wasser springen. Deshalb kann ich dir die letzte Rose nicht überreichen." Franz' Entscheidung trägt Lise mit Fassung: "Irgendwann kommt auch meine Zeit."

"Ich bin meinem Herzen gefolgt - eine sehr gute Idee"

Die gemeinsame Reise mit Sylvia beschreibt Franz als "Achterbahn der Gefühle". Gleichzeitig habe sie sich schon mit ihrem Mitbringsel aus ihrer Heimat in seine Gedanken eingegraben: einer Spreewaldgurke to go. "Ich wollte dich möglichst schnell kennenlernen", gibt er zu. Zwar sei er skeptisch gewesen, ob Sylvia wegen privater Rückschläge schon bereit für ihn sei. "Aber ich konnte meinen Kopf ausschalten und bin meinem Herzen gefolgt. Das war eine sehr gute Idee." Er gesteht: "Liebe Sylvia, ich habe mich in dich verliebt. Und deshalb möchte ich dich fragen, ob du bereit bist, unser drittes Leben zu teilen." "Die goldene Rose, die niemals verblüht" nimmt Sylvia "sehr gern und sehr gerührt" an. Und Arm in Arm gehen beide den Weg in eine hoffentlich glückliche, gemeinsame Zukunft.