Emotionaler Vollzeitjob: Phänomen Mankeeping: Noch ein Grund für Frauen, Single zu bleiben

Ein altes Beziehungsmuster hat nun einen Namen: Beim "Mankeeping" übernehmen Frauen die emotionale und soziale Betreuung ihrer Partner. Von Marge Simpson über Lorelei Gilmore bis Claire Dunphy kennt man das Phänomen in der Popkultur schon lange.
Negative Beziehungsmuster wie "Kinkeeping", "Care-Arbeit" und "Mental Load" begrüßen einen neuen Begriff in ihrer Runde: "Mankeeping". Das Wort beschreibt die unbewusste Erwartung in heterosexuellen Beziehungen, dass Frauen die soziale und emotionale Verantwortung für ihre Männer übernehmen. Dazu gehört etwa die Koordination von sozialen Treffen, psychologische Betreuung in schwierigen Phasen oder das Erinnern an Geburtstage (von seinen Freunden) und die Organisation von Geschenken dafür. Man könnte meinen, dass viele Männer ihre Partnerinnen als "Therapeutin mit Benefits" ansehen, wie die "Vice" es kürzlich treffend beschrieb.