Emotionaler TV-Clip: Céline Dion überrascht Football-Fans mit Videobotschaft

Nach ihrem triumphalen Bühnen-Comeback bei den Olympischen Spielen in Paris hat sich Céline Dion nun bei der nächsten sportlichen Gelegenheit gezeigt. Sie stimmte am Sonntagabend die Football-Zuschauer in den USA mit einem emotionalen Video ein.

Céline Dion (56) hat die Zuschauer der Live-Übertragung "Sunday Night Football" überrascht. Vor dem Spiel der Dallas Cowboys und der Pittsburgh Steelers am 6. Oktober wurde ein Video gezeigt, in dem die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin eine Hommage an den Sport gibt.

Lässig im Sweater

"Ich glaube, was ich an diesem Spiel am meisten mag, ist seine Kraft, eine Verbindung zwischen dem herzustellen, was wir sind, und dem, was wir waren", sagte sie in dem Video, das vor dem Aufeinandertreffen der Mannschaften ausgestrahlt wurde, und in dem zu ihrem Hit "It's All Coming Back to Me Now" frühere Football-Szenen gezeigt wurden. Die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers waren laut "The Hollywood Reporter" seit 1982 nicht mehr zur besten Sendezeit gegeneinander angetreten. Das Spiel war zugleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem Super Bowl XXX im Januar 1996.

In dem Clip trägt Dion ein Sweatshirt vom Super Bowl XXX mit den Logos und Helmen beider Teams. Die Cowboys und Steelers haben in drei Super Bowls gegeneinander gespielt. "Sie wissen, wovon ich spreche, oder?", fuhr Dion fort. "Manchmal, an manchen Abenden, kommt einfach alles zurück." Dion verwies dann darauf, dass sie häufig von der Liebe singe - und es auch in dem Sport um Liebe gehe. Dazu zitierte sie aus ihrem Song: "Ich meine, 'Wenn du mich so berührst. Wenn du mich so hältst.' Das passt doch irgendwie, oder?" Es fühle sich "wie bei so vielen alten Flammen" gut an, wenn die Cowboys und die Steelers wieder aufeinander treffen. "Ein zeitloser Klassiker am Sonntagabend", betonte Dion.

Traditions-Dusche für Dion

Zum Schluss des Videos, das auf Instagram zu sehen ist, ließ sich die Sängerin sogar noch auf eine Football-Tradition ein: Sie wurde mit dem Sportdrink Gatorade übergossen - wie es im Laufe der Jahrzehnte auch schon vielen Trainern passiert ist.

Zuletzt war Céline Dion bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris zu sehen. Dort feierte sie im Juli nach vier Jahren Bühnen-Abstinenz ihr spektakuläres Comeback, bei dem sie auf dem Eiffelturm sang und für einen Gänsehautmoment bei Millionen TV-Zuschauern weltweit sorgte. 2022 hatte der Weltstar seine Erkrankung bekannt gegeben und alle Konzerttermine abgesagt. In ihrer am 25. Juni 2024 erschienen Amazon-Doku "I Am: Céline Dion" gab sie herzzerreißende Einblicke in ihren Kampf gegen die Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems.