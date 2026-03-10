Bereits 2002 musste Beatrix der Niederlande ihren geliebten Ehemann zu Grabe tragen. Heute dürfte Beatrix in Gedanken wieder besonders stark bei ihm sein: Denn das Paar hätte seine Diamantene Hochzeit.

Gegen viele Widerstände setzte sich Beatrix der Niederlande (88) vor sechs Jahrzehnten durch: Sie wollte keinen anderen als den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg (1926-2002) als Mann an ihrer Seite. Und tatsächlich bewies sich die Ehe als glückliche und dauerhafte Verbindung, obwohl das Paar etliche Herausforderungen zu bewältigen hatte.

Ehemann-Wahl als "beste Entscheidung" Als sie 2013 ihre Abdankung ankündigte, betonte Beatrix die Bedeutung ihres Mannes für ihre Regentschaft: "Ich habe es stets als ein außergewöhnliches Vorrecht angesehen, einen Großteil meines Lebens in den Dienst an unserem Land stellen zu können, dabei war mir Prinz Claus über viele Jahre eine große Stütze." Sie sagte zudem über ihn: "Vielleicht wird die Geschichte noch zeigen, dass die Wahl dieses Ehemanns meine beste Entscheidung gewesen ist."

Wie sich das Paar kennengelernt hat, ist nicht genau bekannt. Manche Quellen erzählen von einer Begegnung bei einer Silvesterparty in Bad Driburg, andere von einem Polterabend im Taunus. Auf jeden Fall trafen sie sich bei der Hochzeit von Prinzessin Tatiana zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg mit Prinz Moritz von Hessen im Juni 1964 wieder - und ein Jahr später wurde schon die Verlobung bekannt gegeben. Die Verbindung sorgte für viel Aufregung.

Nur zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sich viele Niederländer einen Deutschen, der in der Hitlerjugend gewesen und als Flakhelfer eingezogen war, nicht an der Seite ihrer künftigen Königin vorstellen. Historiker überprüften seine Rolle im Zweiten Weltkrieg und kamen zu dem Schluss, dass Claus keine Kriegsverbrechen vorgeworfen werden konnten.

Das Parlament, die Regierung und Beatrix' Mutter Königin Juliana (1909-2004) gaben der Beziehung damit ihren Segen. Die Herzen der Bevölkerung jedoch musste Claus, der am 10. Dezember 1965 den niederländischen Pass erhielt, erst noch gewinnen. Am Hochzeitstag in Amsterdam explodierten Rauchbomben, Tausende protestierten auf den Straßen und es ertönten "Claus raus!"-Rufe.

Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor

Das Paar bekam rasch drei Söhne - den heutigen König Willem-Alexander (58), Prinz Johan Friso (1968-2013) und Prinz Constantijn (56) - und hielt fest zusammen. Durch seine Bescheidenheit, seinen Humor und sein Interesse am gesellschaftlichen Wandel gewann Claus allmählich auch die Sympathien der Niederländer. Er wurde sogar zu einem der beliebtesten Mitglieder des Königshauses.

Beatrix und Claus führten über mehr als drei Jahrzehnte eine enge und partnerschaftliche Ehe. Während Beatrix als Königin ab 1980 die Amtsgeschäfte übernahm, unterstützte er sie im Hintergrund, engagierte sich für Entwicklungszusammenarbeit und setzte sich für die Modernisierung der Monarchie ein. Dabei machten ihm jedoch auch immer wieder gesundheitliche Probleme zu schaffen.

Gesundheitlich schwer angeschlagen

Bereits in den 80er Jahren wurde bekannt, dass er unter Depressionen litt, was ihm den Beinamen "der traurige Prinz" einbrachte. Später erkrankte er an Parkinson. 1998 musste er wegen Prostatakrebs operiert werden, drei Jahre später wurde ihm eine Niere entfernt, zudem litt er an Herzproblemen. Am 6. Oktober 2002 erlag Prinz Claus schließlich im Alter von 76 Jahren den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung sowie einer Lungenentzündung. Ein schwerer Verlust für die Königin.

Zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes ereilte Beatrix der nächste große Schicksalsschlag: Am 17. Februar 2012 wurde ihr mittlerer Sohn Friso beim Skifahren im österreichischen Lech am Arlberg von einer Lawine verschüttet. Er erlitt durch Sauerstoffmangel einen massiven Gehirnschaden und starb nach 18 Monaten im Koma am 12. August 2013. Bereits am 30. April 2013 hatte Beatrix nach 33 Jahren abgedankt und den Thron an ihren ältesten Sohn übergeben.

Im September hätte Prinz Claus seinen 100. Geburtstag

Seitdem trägt die einstige Königin wieder den Prinzessinnentitel und zeigt sich nur noch zu ausgewählten Anlässen in der Öffentlichkeit. Sie lebt auf Schloss Drakensteyn in Lage Vuursche. In einigen Monaten steht der ehemaligen Königin noch ein weiteres Gedenkdatum für ihren Ehemann bevor: Am 6. September wäre Claus 100 Jahre alt geworden.