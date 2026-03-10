Bereits 2002 musste Beatrix der Niederlande ihren geliebten Ehemann zu Grabe tragen. Heute dürfte Beatrix in Gedanken wieder besonders stark bei ihm sein: Denn das Paar hätte seine Diamantene Hochzeit.
Gegen viele Widerstände setzte sich Beatrix der Niederlande (88) vor sechs Jahrzehnten durch: Sie wollte keinen anderen als den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg (1926-2002) als Mann an ihrer Seite. Und tatsächlich bewies sich die Ehe als glückliche und dauerhafte Verbindung, obwohl das Paar etliche Herausforderungen zu bewältigen hatte.