Emotionaler Spendenaufruf: Wegen Impfschaden – Ex-Bürgermeister verklagt Hersteller

Frank Wittendorfer, früherer Schultes von Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg), kämpft vor Gericht und bittet dafür um Spenden. Seit einer Corona-Impfung ist er dienstunfähig.

Dauerhafte Erschöpfung, Schwindel, Schmerzen und Beschwerden mit dem Herzen: Frank Wittendorfer, der frühere Oberriexinger Bürgermeister, leidet nach seiner dritten Corona-Impfung unter mehreren gesundheitlichen Problemen. Sein Alltag ist stark eingeschränkt. Er ist dienstunfähig und musste seinen Job im Rathaus aufgeben. Um die gerichtliche Auseinandersetzung gegen den Impfstoffhersteller fortzusetzen, bittet er nun öffentlich um finanzielle Hilfe.

„Ich kämpfe für Gerechtigkeit — für mich und meine Familie, aber auch um Aufklärung für all die nicht gehörten anderen Betroffenen“, schreibt der 42-Jährige in dem Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe. Er wolle wissen, was seinen Körper zerstört habe.

Klage in erster Instanz abgewiesen

Schon im Jahr 2023 hat Wittendorfer Klage eingereicht. In erster Instanz hat sie das Landesgericht Heilbronn im Oktober dieses Jahres abgewiesen, teilt er mit. Nun hat er mit seinem Anwalt fristgerecht Berufung beim Oberlandesgericht Stuttgart gegen das Urteil eingelegt. Die Rechtsschutzversicherung lehnt es jedoch bislang ab, die schätzungsweise rund 40.000 Euro für das Berufungsverfahren zu übernehmen, heißt es in dem Spendenaufruf. Seine Frühpension reiche nicht aus, neben den Ausgaben für medizinische Therapien und dem Lebensunterhalt für seine vierköpfige Familie auch die hohen Gerichtskosten zu stemmen.

Bereichern wolle er sich über die Aktion nicht. Es gehe ihm nur darum, durch eine Berufung für sich und andere Betroffene weiterzukämpfen. Daher habe er sich etwas Passendes dazu einfallen lassen: Die Spenden, die eventuell doch nicht für die Prozesskosten gebraucht werden, sollen an den Verein NichtGenesenKids fließen, betont er.

Der 42-Jährige, der in Bietigheim-Bissingen wohnt, trat im Oktober 2017 sein Amt als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Oberriexingen an. Seit Juli 2022 war es ihm wegen des Post-Vac-Syndroms nicht mehr möglich, seine dienstlichen Aufgaben wahrzunehmen. Im April 2024 musste er aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Mittlerweile hat Ron Keller seine Nachfolge übernommen.

Im „Zombiemodus“

Öffentlich um Hilfe zu bitten, das falle ihm schwer, gesteht Frank Wittendorfer. Als früherer Bürgermeister in einem kleinen Ort habe er gerne Spenden für andere gesammelt und weitergereicht, zum Beispiel für Vereine und Menschen in Not. „Jetzt stehe ich selbst an einem Punkt, an dem ich diesbezüglich kaum noch eine Wahl habe“, schreibt er.

Als Hobbyfußballer und viel beschäftigte Person war der 42-Jährige vor seiner Erkrankung ein aktiver Mensch. „Ich war kerngesund, bis auf ein paar Wehwehchen, die jeder hin und wieder hat“, betont er. Seitdem die verschiedenen Ausprägungen der Krankheit einen normalen Alltag unmöglich machen, befinde er sich im „Zombiemodus“. „Ich sehe meinen Kindern zu, wie sie größer werden, während ich selbst immer kleiner werde in meinem eigenen Körper und in diesem schwachen Zustand verharre.“

Spenden nimmt Wittendorfer über die Plattform Gofundme entgegen.