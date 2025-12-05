Emotionaler Spendenaufruf: Wegen Impfschaden – Ex-Bürgermeister verklagt Hersteller

Frank Wittendorfer, früherer Schultes von Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg), kämpft vor Gericht und bittet dafür um Spenden. Seit einer Corona-Impfung ist er dienstunfähig.
Dauerhafte Erschöpfung, Schwindel, Schmerzen und Beschwerden mit dem Herzen: Frank Wittendorfer, der frühere Oberriexinger Bürgermeister, leidet nach seiner dritten Corona-Impfung unter mehreren gesundheitlichen Problemen. Sein Alltag ist stark eingeschränkt. Er ist dienstunfähig und musste seinen Job im Rathaus aufgeben. Um die gerichtliche Auseinandersetzung gegen den Impfstoffhersteller fortzusetzen, bittet er nun öffentlich um finanzielle Hilfe.