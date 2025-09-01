Am 5. September feiert Dieter Hallervorden seinen 90. Geburtstag. Das hat er auch seiner dritten Ehefrau Christiane Zander zu verdanken, wie er in einem Interview betonte. Denn sie bewahrte ihn vor dem Suizid.

Kurz vor seinem 90. Geburtstag am 5. September hat Dieter Hallervorden (89) in einem Interview auf schwierige Zeiten in seinem Leben zurückgeblickt. Dabei enthüllte er, wie sehr ihn seine dritte Frau Christiane Zander unterstützt. "Sie hat mich gerettet, als ich Suizidpläne hatte", sagte er im Interview mit "Bild" mit deutlichen Worten.

"In vielen Momenten ist sie auch mein Lebensmagnet" Die beiden sind seit zehn Jahren ein Paar und seit 2022 verheiratet. "Sie hat meine Lebenslust noch einmal komplett neu entflammt", erzählte Hallervorden. Dank ihr sei er "ein neuer Mensch und blicke ganz anders auf das Leben". Er sprach dabei auch erneut offen über seine Depression. "In vielen Momenten ist sie auch mein Lebensmagnet, besonders in den dunklen." So habe sie ihn in eine Klinik gebracht und "vor Dummheiten bewahrt".

Früher habe er das Leben oft für selbstverständlich genommen. Doch dank Christiane Zander wisse er zu schätzen, "morgens überhaupt aufzuwachen". Inzwischen halte er es für ausgeschlossen, noch einmal depressiv zu werden. "Nur, wenn ich kurz vor der Premiere eine Rolle umbesetzen muss oder andere unvorhergesehene Dinge passieren, rattert das Gedankenkarussell. Dann greife ich aber auf einen Trick zurück. Ich übernehme den Atemrhythmus von Christiane, die in der Regel innerhalb von Sekunden in den Schlaf fällt. Das hilft mir enorm."

Suizidgedanken und Depression durch Tablettensucht

Bereits 2022 hatte Hallervorden über seine Suizidgedanken gesprochen. Sie seien durch seine Tablettensucht ausgelöst worden. Im Sommer 2021 habe er auf Drängen seiner Partnerin einen Entzug gemacht und sich drei Wochen lang in eine psychiatrische Klinik begeben.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111