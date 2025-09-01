Am 5. September feiert Dieter Hallervorden seinen 90. Geburtstag. Das hat er auch seiner dritten Ehefrau Christiane Zander zu verdanken, wie er in einem Interview betonte. Denn sie bewahrte ihn vor dem Suizid.
Kurz vor seinem 90. Geburtstag am 5. September hat Dieter Hallervorden (89) in einem Interview auf schwierige Zeiten in seinem Leben zurückgeblickt. Dabei enthüllte er, wie sehr ihn seine dritte Frau Christiane Zander unterstützt. "Sie hat mich gerettet, als ich Suizidpläne hatte", sagte er im Interview mit "Bild" mit deutlichen Worten.