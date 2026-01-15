Am 14. Januar 2016 verlor Céline Dion die Liebe ihres Lebens. Zum zehnten Todestag ihres Mannes René Angélil findet die Sängerin zusammen mit ihren drei Söhnen bewegende Worte - und teilt ein besonderes Foto auf Instagram.

Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Céline Dion (57) ihren geliebten Ehemann René Angélil (1942-2016) verloren hat. Der Musikmanager starb am 14. Januar 2016 nach einer Kehlkopfkrebserkrankung - nur zwei Tage vor seinem 74. Geburtstag. Zum traurigen Jahrestag meldete sich die kanadische Sängerin nun gemeinsam mit ihren drei Söhnen bei ihren Fans.

Auf Instagram veröffentlichte Dion ein Foto, das ein sonnendurchflutetes Porträt ihres verstorbenen Mannes zeigt. Das Bild steht auf einem Flügel, das Licht fällt sanft auf Angélils Gesicht. Dazu verfasste die Künstlerin ein Statement, das sie im Namen ihrer gesamten Familie formulierte.

"Du hast uns gelehrt, stark zu sein"

"Mon amour, zehn Jahre ohne dich fühlen sich an wie ein einziger Tag, und doch fühlt sich jeder Tag an wie ein Jahrzehnt", schrieb die 57-Jährige. Gemeinsam mit Sohn René-Charles (24) und den Zwillingen Nelson und Eddy (15) richtete sie weitere Worte an ihren verstorbenen Mann: "Zehn Jahre ohne deine Zärtlichkeit, und doch spüre ich jeden Tag deine Berührung."

Die Trauer sitzt auch nach einem Jahrzehnt noch tief: "Wir vermissen dich mehr, als wir ertragen können, aber du hast uns gelehrt, stark zu sein", heißt es in dem emotionalen Posting weiter. Abschließend betonte die Familie: "Wir lieben dich jeden Tag und jedes Jahr mehr."

Am 17. Dezember 1994 gaben sich Céline Dion und René Angélil in einer prunkvollen Zeremonie in der Notre-Dame-Basilika in Montréal das Jawort. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor: René-Charles erblickte im Januar 2001 das Licht der Welt, die Zwillinge Nelson und Eddy folgten 2010.

Die Sängerin hält das Andenken an ihren Mann lebendig. Am Hochzeitstag im Dezember 2025 schrieb sie bei Instagram zu einem Hochzeitsbild: "Und es ist immer noch ein Ja für mich. Alles Gute zum Jahrestag, mon Amour." Im Januar 2025 würdigte sie ihren Mann zu dessen Geburtstag mit rührenden Worten: "Es gibt keinen Tag, an dem wir das Leben nicht mit dir feiern", schrieb sie damals zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Verstorbenen. Angélil bleibe für immer ein Teil von ihr und ihrer Familie.