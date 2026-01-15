Am 14. Januar 2016 verlor Céline Dion die Liebe ihres Lebens. Zum zehnten Todestag ihres Mannes René Angélil findet die Sängerin zusammen mit ihren drei Söhnen bewegende Worte - und teilt ein besonderes Foto auf Instagram.
Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit Céline Dion (57) ihren geliebten Ehemann René Angélil (1942-2016) verloren hat. Der Musikmanager starb am 14. Januar 2016 nach einer Kehlkopfkrebserkrankung - nur zwei Tage vor seinem 74. Geburtstag. Zum traurigen Jahrestag meldete sich die kanadische Sängerin nun gemeinsam mit ihren drei Söhnen bei ihren Fans.