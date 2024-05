1 Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) mit seinem Sohn in der Türkei. Foto: /Bayaz

Im September erwartet Danyal Bayaz mit seiner Frau Katharina Schulze das zweite Kind. Im Moment verbringt der Finanzminister seinen Urlaub in der Türkei. Mit einem emotionalen Post von sich und seinem knapp dreijährigen Sohn berührt der Grüne die Netz-Gemeinde.











Sein Großvater, ehemaliger Generalkonsul in Hamburg, war aus der Türkei zuerst in die Schweiz und dann nach Deutschland ausgewandert. Sein Vater hat als Rundfunkjournalist beim SDR in Stuttgart die sogenannte Ausländerredaktion mitaufgebaut: Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sieht sich mit einer deutschen Mutter als „Kind der Globalisierung“ und steht in seiner Partei für den Reichtum der Diversität. Seit seinem ersten Lebensjahr reist er häufig in das Land seiner Vorfahren der väterliche Seite.