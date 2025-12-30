Über zwei Wochen nach dem Tod von Rob Reiner hat Cary Elwes sich zu Wort gemeldet. Der Hauptdarsteller aus Reiners Kultfilm "Die Braut des Prinzen" erinnert sich in einem emotionalen Text an die Dreharbeiten im Jahr 1987. Den Grund für seine späte Reaktion lieferte er auch.

Als Rob Reiner (1947-2025) am 14. Dezember an der Seite seiner Frau Michele ermordet aufgefunden wurde, meldeten sich etliche Stars zu Wort, die mit dem Regisseur zusammengearbeitet haben. Cary Elwes (63), der 1987 mit dem Regisseur "Die Braut des Prinzen" drehte, blieb zunächst stumm. Gut zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Filmemachers verfasste der Schauspieler auf Instagram aber einen langen Text.

Zu Beginn erklärt Cary Elwes, warum er so lange geschwiegen hat. "Es ist genug Zeit vergangen, sodass ich meine Trauer endlich in Worte fassen kann", schrieb der Schauspieler.

Dann berichtet Cary Elwes vom Dreh zu "Die Braut des Prinzen", bei dem er erst 24 Jahre alt war. Schon bei der ersten Begegnung habe er sich in Rob Reiner "verliebt".

"Sein Herz war voller Liebe und Mitgefühl"

"Ich war bereits ein Fan seiner Arbeit, daher war es für mich ein Traum, ihn persönlich kennenzulernen", so Elwes. Als er mit dem Filmemacher dann Zeit verbrachte, wusste er, dass Reiner "jemand war, den ich in meinem Leben haben wollte".

"Das Erste, was mir an Rob auffiel, war, dass er sein Herz auf der Zunge trug", erinnerte sich Elwes. "Er war ein Mann, der tief empfand. Sein Herz war voller Liebe und Mitgefühl". Reiner habe sich nicht dafür interessiert, ob sein Gegenüber Geld hatte oder eine privilegierte Kindheit hatte. "Er wollte nur wissen, ob man ein 'guter Kerl' war".

"Er liebte seine Familie und Freunde über alles", schrieb Cary Elwes über den Mann, der mutmaßlich von seinem Sohn Nick (32) getötet wurde. Und er liebte es, Filme zu drehen. "Sobald der Film veröffentlicht ist, gehört er anderen Menschen", habe Rob Reiner ihm gesagt. "Aber während man ihn dreht, ist das die eigene Zeit auf diesem Planeten, also möchte man ihn gut machen", habe der Regisseur ergänzt. Cary Elwes erinnert sich daran, dass beim Dreh von "Die Braut des Prinzen" kein Tag ohne Gelächter verging.

Rob und Michele Reiner als "großartiges Team"

Cary Elwes würdigte auch Rob Reiners Frau Michele. "Sie war nicht nur eine begabte Fotografin, sondern auch eine unglaublich liebevolle, intelligente Person", schrieb er. Sie und Rob waren für ihn ein großartiges Team: "Ihr einziges Interesse an Ruhm bestand darin, dass sie damit auf Anliegen aufmerksam machen konnten, an die sie glaubten, insbesondere auf die Hilfe für Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden."

Zu seinem Text stellte er ein Reel mit Bildern und Videos vom Set von "Die Braut des Prinzen". Dazu postete er einen Ausschnitt zwischen ihm, Reiner und "Braut des Prinzen"-Co-Star Robin Wright (59). Bei dem Treffen wurde viel gelacht. "Rob fand immer einen Weg, uns zum Lachen zu bringen", schrieb Cary Elwes am Ende seiner Botschaft. "Das war ihm wichtig. Die Freude zu finden."