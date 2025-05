Emotionaler Moment in Miami: Seal singt für Tochter Leni zum 21. Geburtstag

Wie rührend! Am frühen Sonntagmorgen nahm Seal seine Gitarre in die Hand und sang für seine Tochter Leni Klum zu deren 21. Geburtstag seinen Hit "Kiss from a Rose". Der besondere Moment ereignete sich in einem angesagten Nachtclub in Miami.

Leni Klum, die älteste Tochter von Heidi Klum (51) und Seal (62), hat am vergangenen Wochenende ihren 21. Geburtstag mit einer ausgelassenen Party gefeiert. Der besondere Höhepunkt des Abends: Ihr Vater Seal griff zur Gitarre und gab für sein Geburtstagskind eine akustische Version seines 1994er Hits "Kiss from a Rose" zum Besten.

Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, kam Leni am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr mit einem Luxus-Partybus und etwa 20 ihrer engsten Freunde am Nachtclub E11even in Miami an. Die Gruppe wurde zu einem VIP-Tisch eskortiert, wo das Geburtstagskind mit einem Schild, das ihren Namen zeigte, und einer Reihe von Alkoholflaschen begrüßt wurde.

Emotionaler Höhepunkt der Nacht

Gegen 2:15 Uhr griff der vierfache Grammy-Gewinner Seal zur Gitarre und begann, "Kiss from a Rose" für seine Tochter zu singen. Anschließend animierte er die Partygäste, zwei Runden des "Happy Birthday"-Songs für Leni anzustimmen, während im Club der Champagner floss.

Der 62-jährige Sänger zeigte sich sichtlich gerührt von dem besonderen Moment mit seiner Tochter. "Es war ein wirklich besonderer Moment", zitiert das Nachrichtenprotal eine Quelle. "Man konnte die Liebe spüren - und die Party ging die ganze Nacht weiter."

Doch damit nicht genug: Gegen 3:30 Uhr betrat auch Rapper 50 Cent die Bühne und performte einige seiner größten Hits wie "Magic Stick", "P.I.M.P.", "In Da Club" und "Candy Shop". Während der Show tanzte Seal und filmte den Auftritt mit seinem Handy.

Glückwünsche auch von Mama Heidi

Auch Lenis Mutter Heidi Klum ließ es sich nicht nehmen, ihrer Erstgeborenen öffentlich zu gratulieren. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Throwback-Bildern, die sie mit Leni als Baby zeigen. "Happy Birthday Leni", schrieb die 51-Jährige dazu. "Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Die junge Frau wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Ihr biologischer Vater ist der italienische Formel-1-Star Flavio Briatore (75), dessen Beziehung mit Heidi Klum noch während ihrer Schwangerschaft endete. Kurz darauf begann Klum eine Beziehung mit Seal. Das Paar heiratete 2005 und vier Jahre später adoptierte der "Stand By Me"-Sänger Leni offiziell.

Heidi und Seal, deren Scheidung 2014 finalisiert wurde, haben neben Leni noch drei weitere gemeinsame Kinder: Henry (19), Johan (18) und Lou (15). Die nun also 21-jährige Leni tritt beruflich in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter und arbeitet erfolgreich als Model.