Kelly Lee Curtis, die ältere Schwester von Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis, ist tot. Sie starb am 30. Mai 2026 im Alter von 69 Jahren in ihrem Zuhause in Kalifornien. Bei Instagram bezeichnet Jamie Lee Curtis ihre Schwester als "erste Freundin und lebenslange Vertraute".
Kelly Lee Curtis ist tot. Die ältere Schwester von Jamie Lee Curtis (67) starb am Samstag (30.5.) in ihrem Haus in Kalifornien - nach Angaben ihrer Schwester friedlich und umgeben von der Natur. Sie wurde 69 Jahre alt. Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben.