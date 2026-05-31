Kelly Lee Curtis, die ältere Schwester von Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis, ist tot. Sie starb am 30. Mai 2026 im Alter von 69 Jahren in ihrem Zuhause in Kalifornien. Bei Instagram bezeichnet Jamie Lee Curtis ihre Schwester als "erste Freundin und lebenslange Vertraute".

Kelly Lee Curtis ist tot. Die ältere Schwester von Jamie Lee Curtis (67) starb am Samstag (30.5.) in ihrem Haus in Kalifornien - nach Angaben ihrer Schwester friedlich und umgeben von der Natur. Sie wurde 69 Jahre alt. Die Todesursache wurde nicht bekanntgegeben.

Es war Jamie Lee Curtis selbst, die die traurige Nachricht öffentlich machte - mit einem berührenden Instagram-Beitrag, dem sie ein Schwarz-Weiß-Foto ihrer Schwester beifügte. "Ein herzliches Aloha an meine ältere Schwester, Kelly Lee Curtis. Sie ist heute Morgen gegangen. In ihrem Zuhause. In der Natur. In Frieden", schrieb die Oscarpreisträgerin dort. Und weiter: "Sie war meine erste Freundin und lebenslange Vertraute."

Tochter zweier Hollywood-Legenden

Kelly Lee Curtis war die älteste Tochter der Schauspiel-Ikonen Tony Curtis und Janet Leigh und damit Teil einer der bekanntesten Familien Hollywoods. Ihr Vater hatte neben den beiden Töchtern noch vier weitere Kinder: die Töchter Alexandra (61) und Allegra (59) aus seiner Ehe mit Christine Kaufmann sowie die Söhne Nicholas, der 1994 im Alter von 23 Jahren starb, und Benjamin (53) mit seiner dritten Ehefrau Leslie Allen.

Kelly kam in Santa Monica, Kalifornien, zur Welt. Ihren ersten Filmauftritt hatte sie laut "The Hollywood Reporter" als Kind in dem 1958 erschienenen Abenteuerfilm "The Vikings", in dem auch ihre Eltern mitspielten. Später war sie gemeinsam mit Schwester Jamie in der Komödie "Trading Places" (1983) zu sehen.

Karriere vor und hinter der Kamera

Als Schauspielerin war Kelly Lee Curtis in den 1980er- und 1990er-Jahren in mehreren bekannten US-Serien zu sehen, darunter "The Equalizer", "Hunter", "Silk Stalkings" und "Star Trek: Deep Space Nine". Außerdem hatte sie eine wiederkehrende Rolle in der ersten Staffel von "The Sentinel". Daneben arbeitete sie laut CBS News auch als Assistentin ihrer Schwester Jamie bei einigen deren Filmproduktionen.

Jamie Lee Curtis schrieb in ihrem Instagram-Abschied, ihre Schwester werde in Erinnerung bleiben "für ihre liebevolle Großzügigkeit, ihre entschlossenen Meinungen, ihre grenzenlose Neugier, ihren einzigartigen Stil und ihre Vanillekipferl zu Weihnachten - weshalb wir sie auch Auntie Cookie nannten".

Kelly habe Schildkröten gesammelt, sei gerne gereist, habe Musik geliebt und Secondhand-Läden durchstöbert. Auf ihre dänischen Wurzeln und ihr ungarisch-jüdisches Erbe sei sie stolz gewesen, und sie sei eine überzeugte amerikanische Patriotin gewesen.

Abschied mit einem ungarischen Segen

Den Abschluss ihres Tributs widmete Jamie Lee Curtis dem charakteristischen Gruß ihrer Schwester - einem ungarischen Segen, mit dem Kelly jede Nachricht, jeden Abschied beschlossen habe: "Isten Veled, Gott ist mit dir." Jamie schloss: "Isten Veled, meiner Schwester der Sonne und des Mondes. Wir sehen uns irgendwann wieder."

In einem zweiten Post blickt Jamie Lee Curtis auf die Beziehung zu ihrer Schwester zurück: "Meine Schwester und ich standen uns als Kinder sehr nahe, doch wir konkurrierten auch um die Aufmerksamkeit und Liebe unserer geschiedenen Eltern. Wir waren völlig unterschiedlich und lebten viele Jahre getrennt voneinander, doch sie kam zu meiner Hochzeit zurück, um bei mir zu sein, und ist seitdem nie wieder wirklich weggegangen." Als sie einmal zwischen zwei Jobs stand, habe ihre Schwester auch eine Zeit lang für sie gearbeitet und wurde zu einem festen Bestandteil ihrer Familie. "Ich vermisse sie heute, doch es tröstet mich zu wissen, dass sie nun ihren Frieden gefunden hat."