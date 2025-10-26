Nach drei gemeinsamen Jahren machte Rudy Mancuso seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Die "Riverdale"-Schauspielerin Camila Mendes trägt nun einen funkelnden Verlobungsring am Finger. Ihre ehemaligen Kolleginnen aus der Serie zeigen sich begeistert.

Camila Mendes (31) durfte sich über einen Heiratsantrag freuen. Ihr Freund Rudy Mancuso (33) stellte am 24. Oktober die entscheidende Frage - und die Antwort fiel positiv aus. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber dem US-Magazin "People".

Noch am selben Abend zelebrierten die frischgebackenen Verlobten ihren besonderen Moment bei einer Party im noblen Chateau Marmont in Los Angeles. "Sie dachte, sie würde zu einer Geburtstagsparty für ihre Produktionspartnerin gehen, aber stattdessen war es eine Überraschungs-Verlobungsfeier", berichtet eine Quelle dem Magazin. "Rudy hat ihr vor ihrer Familie und ihren Freunden einen Heiratsantrag gemacht."

"Verlobt mit meinem besten Freund"

In einem gemeinsamen Instagram-Post bestätigte das Paar die frohe Botschaft. "Verlobt mit meinem besten Freund", schrieb die Schauspielerin zu mehreren Fotos, die offenbar den Moment der Verlobung festhielten. Unter dem Posting sammelten sich zahlreiche Glückwünsche, unter anderem auch von Mendes' ehemaligen Kolleginnen der Serie "Riverdale" (2017-2023).

Lili Reinhart (29) schrieb zu den Bildern: "Liebe dich so sehr, meine Cami. Herzlichen Glückwunsch euch beiden." Vanessa Morgan (33) kommentierte: "OMG. Atemberaubend. Freue mich so für dich!" Zu den weiteren Promi-Gratulantinnen zählen Sofia Carson (32), Phoebe Dynevor (30), Jessica Alba (44) oder Vanessa Hudgens (36).

Die Geschichte der beiden begann im Sommer 2022. Anfang 2023 machten sie ihre Romanze bei Instagram offiziell - mit einem verliebten Selfie, auf er ihr einen Kuss gibt.

Camila Mendes und Schauspieler, Regisseur und YouTuber Rudy Mancuso harmonieren auch beruflich. Gemeinsam standen sie für die romantische Komödie "Música" (2024) vor der Kamera. Der Internet-Star übernahm dabei nicht nur die Hauptrolle, sondern zeichnete auch als Co-Autor und Regisseur verantwortlich.