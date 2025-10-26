Nach drei gemeinsamen Jahren machte Rudy Mancuso seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Die "Riverdale"-Schauspielerin Camila Mendes trägt nun einen funkelnden Verlobungsring am Finger. Ihre ehemaligen Kolleginnen aus der Serie zeigen sich begeistert.
Camila Mendes (31) durfte sich über einen Heiratsantrag freuen. Ihr Freund Rudy Mancuso (33) stellte am 24. Oktober die entscheidende Frage - und die Antwort fiel positiv aus. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber dem US-Magazin "People".