Schauspielerin Janet Montgomery hat sich nach eigenen Worten von ihrem Ehemann Joe Fox getrennt - nur zehn Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes. In einem langen Instagram-Beitrag schildert die "New Amsterdam"-Darstellerin die schwerste Zeit ihres Lebens.

Schauspielerin Janet Montgomery (40) hat öffentlich gemacht, dass sie und ihr Ehemann Joe Fox kein Paar mehr sind. Wie der "New Amsterdam"-Star in einem ausführlichen Instagram-Beitrag am Montag schrieb, erfolgte die Trennung bereits im Jahr 2025 - nur kurze Zeit nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes.

"Letztes Jahr hat sich mein Leben auf eine Weise verändert, die ich mir nie hätte vorstellen können", schrieb die Britin zu einer Bilderserie. "Nur zehn Tage nachdem mein wundervoller Sohn auf der Welt war, musste ich mich plötzlich mit dem Herzschmerz auseinandersetzen, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern zu sein." Einen Grund für das Aus nannte Montgomery nicht.

"Hat mich mehr auf die Probe gestellt als jedes andere"

In ihrem Beitrag schilderte die Schauspielerin offen ihre Gefühlslage in dieser Phase: "Trauer, Erschöpfung, Angst, Ungewissheit und die überwältigende Verantwortung, für zwei kleine Menschen da zu sein, die mich brauchten, egal was passiert." Zugleich dankte sie den Menschen, die ihr beigestanden haben.

Die vergangenen Monate beschrieb sie als Phase des Wiederaufbaus. "Dieses Kapitel hat mich mehr auf die Probe gestellt als jedes andere in meinem Leben, aber es hat mir auch die unglaubliche Stärke der Gemeinschaft gezeigt", so Montgomery.

Sie heirateten 2019

Montgomery und Fox, ein Kreativdirektor und Texter, waren seit November 2017 ein Paar. Geheiratet hatten sie 2019 in Jamaika, wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Sunday Juno. Der gemeinsame Sohn trägt den Namen Milo.