Schauspielerin Janet Montgomery hat sich nach eigenen Worten von ihrem Ehemann Joe Fox getrennt - nur zehn Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes. In einem langen Instagram-Beitrag schildert die "New Amsterdam"-Darstellerin die schwerste Zeit ihres Lebens.
Schauspielerin Janet Montgomery (40) hat öffentlich gemacht, dass sie und ihr Ehemann Joe Fox kein Paar mehr sind. Wie der "New Amsterdam"-Star in einem ausführlichen Instagram-Beitrag am Montag schrieb, erfolgte die Trennung bereits im Jahr 2025 - nur kurze Zeit nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes.