Emotionaler Geburtstags-Post: Pink gratuliert Ehemann Carey Hart

Pink feiert den Geburtstag ihres Ehemanns Carey Hart mit einem persönlichen Instagram-Post. In dem Beitrag zeigt sie ihre Bewunderung für seine mentale Stärke und dankt ihm für seine bedingungslose Liebe.











Sängerin Pink (44) hat anlässlich des Geburtstags ihres Ehemanns Carey Hart (49) einen emotionalen Geburtstags-Post veröffentlicht. In dem Instagram-Beitrag schwärmte sie am Mittwoch (17. Juli) von ihrem "wunderschönen, geduldigen, liebevollen" Mann. Sie sei "so verdammt stolz" auf den ehemaligen Motocrossfahrer.