Emotionaler Beitrag auf Instagram: Danni Büchner feiert 10. Geburtstag ihrer Zwillinge Jenna und Diego

Danni Büchner feiert den 10. Geburtstag ihrer Zwillinge Jenna und Diego mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram. Sie postet unveröffentlichte Aufnahmen und widmet jedem Kind eine persönliche Botschaft.

Danni Büchner (48) hat den Geburtstag ihrer Zwillinge Jenna und Diego gefeiert und ihre Freude darüber mit ihren Followern geteilt. Auf Instagram veröffentlichte der Reality-TV-Star eine Video-Collage mit mehreren persönlichen Momenten. Ein Foto zeigt die beiden Kinder beim Waffelessen, fröhlich in die Kamera lächelnd.

Auf einer weiteren Aufnahme ist zu sehen, wie Jenna ihrem Bruder liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. Auch gemeinsame Bilder mit ihrer Mutter sind Teil der Collage. Zu den Aufnahmen schrieb Büchner: "10 Jahre Große Jenna und Diego Liebe - Happy Birthday meine Lieblings-Zwillinge, ihr Kämpfer, ihr Sportskanonen."

Liebevolle Worte an die Zwillinge

Für ihre Zwillinge fand Danni Büchner zudem sehr persönliche Worte und widmete jedem von ihnen eine eigene Botschaft. Ihren Sohn Diego bezeichnete sie als ihren "Lieblingsfußballspieler", der eines Tages ganz groß rauskommen werde. Außerdem schrieb sie: "Du bist mutig, stark und sehr ehrgeizig".

Auch an Tochter Jenna richtete sie liebevolle Zeilen. "Jenna, meine kleine Karate-Maus, du hast so ein großes Herz, bist so hilfsbereit, immer freundlich, lieb und sensibel", erklärte Büchner. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: "Zur Zeit entdecke ich absolut neue Seiten an dir." Abschließend betonte sie gegenüber beiden Kindern ihre Zuneigung mit den Worten: "Ich liebe dich."

Fans finden den Beitrag super

Der Beitrag von Büchner wurde von ihren Followern positiv aufgenommen. In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Anhänger den Kindern. Eine Nutzerin schrieb: "Happy Birthday my loves! Und Happy Birthday auch Mama. Du machst einen mega Job, bist eine Löwin und kàmpfst jeden Tag für alle 5! Du kannst so doll stolz auf dich und deine Kids sein!"

Eine weitere Anhängerin ergänzte: "Alles Liebe zum Geburtstag wünsche ich den Zwillingen, genießt diesen fantastischen Tag gemeinsam." Ein anderer Nutzer schreibt: "So süß, toll sie heranwachsen zu sehn. Jens würde platzen vor Stolz."

Ihr Ehemann verstarb vor acht Jahren

Jenna und Diego wurden 2016 geboren. Als ihr Vater Jens Büchner im Jahr 2018 unerwartet starb, waren die Zwillinge noch sehr klein. Im Interview mit spot on news sprach Danni Büchner darüber, wie sehr der Tod ihres Ehemanns sie persönlich verändert habe.

Sie erklärte: "Mittlerweile nehme ich vieles nicht mehr so ernst, ich bin ruhiger geworden. Die Streitigkeiten und Zickereien in Reality-TV-Formaten und auf Social Media kann ich persönlich nicht ernst nehmen, das strengt mich an."