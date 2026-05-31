Emotionaler Beitrag auf Instagram: Danni Büchner feiert 10. Geburtstag ihrer Zwillinge Jenna und Diego

Danni Büchner feiert den 10. Geburtstag ihrer Zwillinge Jenna und Diego mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram. Sie postet unveröffentlichte Aufnahmen und widmet jedem Kind eine persönliche Botschaft.
Danni Büchner (48) hat den Geburtstag ihrer Zwillinge Jenna und Diego gefeiert und ihre Freude darüber mit ihren Followern geteilt. Auf Instagram veröffentlichte der Reality-TV-Star eine Video-Collage mit mehreren persönlichen Momenten. Ein Foto zeigt die beiden Kinder beim Waffelessen, fröhlich in die Kamera lächelnd.