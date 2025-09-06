Emotionaler Abschied auf Instagram: Larissa Kerner: Nenas Tochter trauert um ihren Vater Benedict Freitag

Der Schweizer Schauspieler Benedict Freitag ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Seine Tochter Larissa Kerner, die aus der Beziehung mit Sängerin Nena stammt, gab die traurige Nachricht in den sozialen Medien bekannt.
Der Schweizer Theater- und Filmschauspieler Benedict Freitag ist bereits am 15. August im Alter von 72 Jahren verstorben. Seine Tochter Larissa Kerner (35) verkündete die traurige Nachricht drei Wochen später in einem bewegenden Instagram-Post, der tiefe Einblicke in ihre Trauer gewährt.