Wenn es um seine Kinder geht, zeigt Comedian Oliver Pocher seine weiche Seite. Zum 16. Geburtstag seiner Tochter meldet er sich auf Instagram mit persönlichen Worten und würdigt seine Erstgeborene mit einer rührenden Botschaft.

Oliver Pocher (47) hat bei Instagram einem besonderen Menschen in seinem Leben zum Geburtstag gratuliert: Seine einzige Tochter wird 16 Jahre alt. Dazu veröffentlichte der Comedian ein Kinderfoto seiner Erstgeborenen, die aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (42) stammt. Auf dem Schnappschuss drückt der 47-Jährige dem kleinen Mädchen einen Kuss auf die Wange. "Es ist einfach so unglaublich, wie die Zeit vergeht", schreibt er in seinem Beitrag.

"Besonderer Platz in meinem Herzen" Gerade noch habe er den Kinderwagen durch die Gegend geschoben und schon sei seine Tochter 16 Jahre alt. Weiter beschreibt der Podcaster und fünffache Vater die besondere Verbindung zu seinem Kind: "Als einziges Mädchen und Erstgeborene wirst du immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Am Ende fügt er über den Meilenstein seiner Tochter an: "Papa liebt dich über alles. Und du kannst jetzt Bier und Wein kaufen, damit du bis 24:00 durch die Stadt ziehen kannst, um dich zu tätowieren!" Der Beitrag sorgte für Begeisterung in Pochers Instagram-Community. Unter anderem hinterließen Jenny Elvers (53) und Lilly Becker (49) Herzchen-Emojis.

Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden und Oliver Pocher waren von 2010 bis 2014 verheiratet. Aus der Ehe gingen ihre Tochter und Zwillingssöhne hervor. Die Schmuckdesignerin hat zudem zwei weitere Kinder mit einem Unternehmer - ebenso wie Pocher, der mit seiner zweiten Ehefrau Amira Aly (33) zwei weitere Söhne bekam.

Kürzlich haben Pocher und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden nach rund zwei Jahren ihre Zusammenarbeit für den gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" beendet. "Für mich fühlt es sich im Moment stimmig an, mich neuen Aufgaben zu widmen und meinen Platz freizumachen", erklärte sie bei Instagram. Pocher holte sich dafür Kumpel Pietro Lombardi (33) ins Boot.