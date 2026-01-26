Patricija Ionel blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die neue "Let's Dance"-Staffel. Während sie zum sechsten Mal dabei ist, tritt ihr Ehemann Alexandru diesmal nicht als Profitänzer an. Für sie bedeutet das: Es wird "anders".

Mit einem emotionalen Statement hat sich Patricija Ionel (30) am Montagmittag zu Wort gemeldet. Für die Profitänzerin steht die sechste "Let's Dance"-Teilnahme an, wenn die Show am 27. Februar bei RTL in Staffel 19 startet. Ihr Ehemann Alexandru Ionel (31) ist diesmal allerdings nicht dabei.

Sie versucht, die Trennung positiv zu sehen In ihrer Instagram-Story beschreibt die dreifache Mutter die Situation als "Herausforderung". Normalerweise mache das Paar "alles zusammen" - auch die "Let's Dance"-Choreografien hätten sie bisher immer gemeinsam erarbeitet und besprochen. "Wir unterstützen uns immer sehr." Nun aber werde sie "meinen Schatzi" vermissen und es werde emotional schwierig. Denn während der Arbeit für "Let's Dance" würden ihr immer ihre Kinder fehlen, die sie in der Zeit wenig sehen könne. Das sei als Mama schwer. Und in diesem Jahr müsse sie nun zusätzlich auch noch auf ihren Mann verzichten.

Bei dem Gedanken daran bekomme sie direkt Gänsehaut, offenbart die 30-Jährige. "Es wird anders sein." Sie versuche aber, es positiv zu sehen. Die Trennung werde das Paar "noch stärker" machen. Sie könnten dadurch weiter zeigen, dass sie alle Schwierigkeiten meistern können.

Keine Pause trotz Schwangerschaften und kleinen Kindern

Die Ionels sind seit Januar 2022 verheiratet - im selben Monat kam ihr erster Sohn zur Welt. Im September 2024 folgten dann noch ein Sohn und eine Tochter. Die Zwillingsschwangerschaft samt der Geschlechter hatten sie damals sogar live in der RTL-Show verkündet.

Seit 2021 zählen die beiden zum Cast der "Let's Dance"-Profitänzer. Trotz ihrer Schwangerschaften legte Patricija Ionel keine Pause bei der TV-Show ein. Im vergangenen Jahr brachte sie es mit Taliso Engel auf den zweiten Platz, Alexandru Ionel landete mit Marie Mouroum auf dem fünften Platz.