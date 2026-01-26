Patricija Ionel blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die neue "Let's Dance"-Staffel. Während sie zum sechsten Mal dabei ist, tritt ihr Ehemann Alexandru diesmal nicht als Profitänzer an. Für sie bedeutet das: Es wird "anders".
Mit einem emotionalen Statement hat sich Patricija Ionel (30) am Montagmittag zu Wort gemeldet. Für die Profitänzerin steht die sechste "Let's Dance"-Teilnahme an, wenn die Show am 27. Februar bei RTL in Staffel 19 startet. Ihr Ehemann Alexandru Ionel (31) ist diesmal allerdings nicht dabei.