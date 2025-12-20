König Harald V. und Königin Sonja von Norwegen zeigen sich in einem Interview tief betroffen von dem Gesundheitszustand ihrer Schwiegertochter Mette-Marit, die eine Lungentransplantation benötigt.
Die norwegischen Royals gehen durch eine schwere Zeit. Kronprinzessin Mette-Marit (52) leidet an der chronischen Krankheit Lungenfibrose, wie seit 2018 bekannt ist, und benötigt nun eine Lungentransplantation. "Es ist traurig mitanzusehen, dass es ihr schlecht geht", erklärt ihre Schwiegermutter Königin Sonja (88) in der NRK-Sendung "Das Jahr mit der Königsfamilie".