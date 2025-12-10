Peter Plate wurde mit dem Berliner Verdienstorden ausgezeichnet. In seinen Dankesworten würdigt er seine verstorbene Rosenstolz-Partnerin AnNa R.
Musiker Peter Plate (58) wurde am Dienstag mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53) ehrte ihn mit der Auszeichnung. "Peter Plate, Sänger, Produzent, Komponist und Teil des legendären Duos Rosenstolz, hat die kulturelle Identität Berlins über Jahrzehnte mitgeprägt", heißt es unter anderem auf Instagram. "Mit Songs, die das Lebensgefühl und die Vielfalt dieser Stadt ausdrücken, sowie mit erfolgreichen Musicals wie 'Ku'damm 56' und 'Ku'damm 59' hat er Menschen weit über Berlin hinaus begeistert."