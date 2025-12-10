Musiker Peter Plate (58) wurde am Dienstag mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53) ehrte ihn mit der Auszeichnung. "Peter Plate, Sänger, Produzent, Komponist und Teil des legendären Duos Rosenstolz, hat die kulturelle Identität Berlins über Jahrzehnte mitgeprägt", heißt es unter anderem auf Instagram. "Mit Songs, die das Lebensgefühl und die Vielfalt dieser Stadt ausdrücken, sowie mit erfolgreichen Musicals wie 'Ku'damm 56' und 'Ku'damm 59' hat er Menschen weit über Berlin hinaus begeistert."

"Viel zu früh gegangen" Peter Plate selbst hat sich ebenfalls in einem Instagram-Post zu der Auszeichnung geäußert und zeigt sich dankbar. Er wolle sich bei vielen Menschen bedanken, "zwei stehen ganz vorn: AnNa R., die viel zu früh gegangen ist und ohne die ich heute hier nicht stehen dürfte." Die zweite Person sei Ulf Leo Sommer, "mit dem ich seit 35 Jahren arbeite, streite, singe, lache, lebe." Auch wolle er seiner Mutter und seinem Mann Lee danken. Letzterer gehe mit ihm durch Höhen und Tiefen, "kennt mein ganzes Theater - das auf der Bühne und das im Kopf - und stampft mit dem Fuß auf, wenn es mal wieder reicht. Wer so liebt, hat auch einen Preis verdient."

Der Tod der Sängerin AnNa R. (1969-2025) im Alter von 55 Jahren wurde am 17. März auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Die Nachricht erschütterte die Musikwelt und löste eine Welle des Mitgefühls aus. Zusammen mit Peter Plate bildete sie von 1991 bis 2012 das Pop-Duo Rosenstolz, das mit Hits wie "Liebe ist alles", "Es könnt' ein Anfang sein" und "Ich bin ich" große Erfolge feierte.

Am 10. Oktober erschien posthum das letzte Album von AnNa R. unter dem Titel "Mut zur Liebe". Am Erscheinungstag schrieb Plate bei Instagram: "Sie fehlt - und ist doch in dieser Musik so da, wie nur sie es sein konnte. Ich wünsche diesem Album, dass es viele Menschen erreicht. Und dass sie - beim Hören - spüren, wie besonders sie war."