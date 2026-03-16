Der Rockmusiker Jack White hat den Tod seiner Mutter Teresa Gillis öffentlich bekannt gegeben. Auf Instagram verabschiedete sich der Ex-White-Stripes-Frontmann mit bewegenden Worten von der 95-Jährigen.

Jack Whites (50) Mutter Teresa Gillis ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Der frühere White-Stripes-Frontmann teilte die Nachricht auf Instagram und veröffentlichte dazu sehr private Abschiedsworte. "Eine Frau, die so viel von ihrer Liebe gab und so viel von sich selbst gab, ihrer Familie und allen, die sie getroffen hat", würdigte er die Verstorbene. Dazu teilte er mehrere Fotos, die Mutter und Sohn auf und hinter der Bühne zeigen.

Seine Mutter habe täglich für alle gebetet, Puzzles und gutes polnisches Essen geliebt. "Sie lächelte und lachte so viel, besonders in den letzten Tagen mit ihrer Familie, die sie alle sehr vermissen werden", fuhr White fort. Menschen wie Teresa gebe es heute nicht mehr und niemand könnte ihren Platz je ausfüllen. "Sie war eine Heilige", betonte der Sänger.

Teresa Gillis und ihren Sohn habe zudem neben allen anderen Dingen eine Besonderheit, "ein besonderes Band", verbunden: Beide waren das jüngste von zehn Kindern. In seiner Großfamilie wuchs der 50-Jährige, der mit bürgerlichem Namen John Anthony Gillis heißt, in der Heimatstadt seiner Mutter in Detroit auf.

Prominente nehmen Anteil

Auch aus dem Umfeld von Jack White meldeten sich viele Trauernde zu seinem Verlust zu Wort. Seine Ex-Frau, das britische Model Karen Elson, schrieb unter den Beitrag einen irischen Segensspruch: "Möge die Straße sich vor dir erheben. Möge der Wind immer in deinem Rücken sein. Möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen, bis wir uns wiedersehen." Schauspieler und Musiker Jack Black ließ ein Herz-Emoji für sich sprechen. Die Band Garbage betonte, es sei "so hart, eine gute Mutter zu verlieren".