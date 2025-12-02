Thomas Gottschalks Sohn Roman hat sich in den sozialen Medien zur Krebsdiagnose seines Vaters geäußert und dabei deutlich gemacht, wie stolz er auf ihn und seinen offenen Umgang mit der Erkrankung ist.
Nachdem Thomas Gottschalk (75) überraschend seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, haben einige Promikollegen und Weggefährten öffentlich ihre Unterstützung für den ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator gezeigt. Jetzt hat sich auch ein Familienmitglied zu Gottschalks Bekanntmachung geäußert.