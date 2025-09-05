Emotionale Trauerfreier: Würdig verabschiedet: Mutter von Stefan Mross beigesetzt

Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine verstorbene Mutter. "Wir haben die Mama würdig verabschiedet", sagt er zu der bewegenden Trauerfeier.
Vor rund drei Wochen verlor Volksmusiker Stefan Mross (49) seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren starb. Bereits bei seiner Rückkehr zu "Immer wieder sonntags" gedachte er ihr auf der Bühne mit dem Lied "Wer wäre ich ohne Dich". Nun wurde Stefanie Mross in Traunstein beigesetzt. Der "Bild"-Zeitung, die auch Fotos der Beisetzung veröffentlichte, bot Mross einen Einblick in seinen Seelenzustand.