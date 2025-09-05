Emotionale Trauerfreier: Würdig verabschiedet: Mutter von Stefan Mross beigesetzt

Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine verstorbene Mutter. "Wir haben die Mama würdig verabschiedet", sagt er zu der bewegenden Trauerfeier.

Vor rund drei Wochen verlor Volksmusiker Stefan Mross (49) seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren starb. Bereits bei seiner Rückkehr zu "Immer wieder sonntags" gedachte er ihr auf der Bühne mit dem Lied "Wer wäre ich ohne Dich". Nun wurde Stefanie Mross in Traunstein beigesetzt. Der "Bild"-Zeitung, die auch Fotos der Beisetzung veröffentlichte, bot Mross einen Einblick in seinen Seelenzustand.

Beisetzung mit einem Meer aus Blumen "Ich glaube und behaupte, wir haben die Mama würdig verabschiedet", sagte er zu der Beerdigung, die im engsten Freundes- und Familienkreis stattgefunden hat. Das Wichtigste an der Zeremonie seien Blumen gewesen, denn, so Mross wörtlich: "Da hat sie ja einen ganzen Garten voll gehabt. Mit Rosen. Das war für sie immer das Heilige, wo sie an Papa gedacht hat."

Mross' Vater Eberhard Mross war schon im Jahr 2010 mit nur 68 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, litt Mutter Stefanie in ihren finalen Lebensjahren an Demenz und wurde in einem Heim gepflegt. Ihre Kinder besuchten sie dort jedoch oft. "Sie hatte zuletzt in ihrer eigenen Welt ein schönes Leben. Ohne Schmerzen", blickt Mross auf diese Zeit zurück.

Emotionale Worte bei "Immer wieder sonntags"

Der beliebte Entertainer hatte nach dem Todesfall zunächst die Moderation seiner Schlager-Show "Immer wieder sonntags" für eine Sendung an seine Ex-Ehefrau Stefanie Hertel (46) abgetreten. Der SWR erklärte Ende August, Mross nehme "eine familiäre Auszeit, um in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten" zu sein.

Schon eine Woche später kehrte er jedoch zum Saisonfinale in den Europa-Park in Rust zurück. In bewegenden Worten erinnerte er an seine Eltern: "Meiner Mama war es ganz, ganz wichtig - auch meinem Papa, der vor 15 Jahren fast auf den gleichen Tag von uns gegangen ist - dass ich einfach Leute glücklich machen darf. Und darum bin ich heute hier mit einem kleinen Lächeln", sagte Mross in der Sendung.