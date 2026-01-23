Mit bewegenden Worten hat sich Paris Hilton vor dem US-Kongress für ein neues Gesetz gegen Deepfake-Pornografie eingesetzt. Dabei sprach die 44-Jährige erstmals so offen wie nie über das Sexvideo, das 2004 ohne ihre Zustimmung veröffentlicht wurde.
Paris Hilton (44) hat am Donnerstag vor dem US-Kongress eine zutiefst persönliche Rede gehalten. Gemeinsam mit der demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (36) setzt sich die Unternehmerin für den sogenannten "DEFIANCE Act" ein - ein Gesetz, das Opfern von KI-generierten pornografischen Deepfakes das Recht geben soll, rechtlich gegen die Ersteller und Verbreiter vorzugehen.