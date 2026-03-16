Emotionale Oscar-Momente: Das haben Sie verpasst, wenn Sie geschlafen haben

Während Sie schliefen: Hollywoods A-Liga erinnert an Rob Reiner. Timothée Chalamet hat das Nachsehen. Ejae weint. Die Momente, die von den 98. Oscars bleiben werden.
Die 98. Oscars sind vergeben: Paul Thomas Anderson Politthriller „One Battle After Another“ ist mit sechs Oscars – darunter beste Regie und bester Film – der große Abräumer. Oscarfavorit Timothée Chalamet geht indes leer aus. Beim besten Kurzfilm gibt es zwei Gewinner: „The Singers“ von Sam A. Davis und Jack Piatt und „Deux personnes échangeant de la salive“ von Natalie Musteata und Alexandre Singh.