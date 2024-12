Emotionale Netflix-Show: Jamie Foxx spricht erstmals über Schlaganfall

1 Jamie Foxx meldet sich in Topform zurück. Foto: Parrish Lewis/Netflix

In seinem Netflix-Special "What Had Happened Was ..." liefert Jamie Foxx das, was der Titel verspricht. Er nennt beim Namen, was ihn im April 2023 fast das Leben kostete: Er erlitt einen Schlaganfall.











Gut anderthalb Jahre war nur von einem "medizinischen Notfall" die Rede, oder von einer "mysteriösen Krankheit". Nun hat Jamie Foxx (56) in seinem heute (10. Dezember) bei Netflix erschienenen Special "What Had Happened Was ..." erstmals beim Namen genannt, was ihn im April 2023 beinahe das Leben kostete. Es war ein Schlaganfall.