Eine Folge voller Tränen, Trost und persönlicher Geschichten: Die neunte Show von "Let's Dance" stand ganz im Zeichen von "Magic Moments" - und kostete Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer trotz eines hochemotionalen Moments das Weiterkommen.
Bei der neunten Show der 19. Staffel von "Let's Dance" (bei RTL, auch auf RTL+) wurden die Tränendrüsen schwer beansprucht. Am 8. Mai lud RTL unter dem Motto "Magic Moments" ein. Die Tanzfläche verwandelte sich in einen Beichtstuhl, die Promis brachten ihre verletzlichsten Momente mit - und das Publikum im Studio heulte mit.