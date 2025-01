1 Matthias Brüggenolte spielte bei "Alles was zählt" seit 2020 die Rolle des Justus Albrecht. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Nach knapp fünf Jahren hört Matthias Brüggenolte bei "Alles was zählt" auf. Sein Serienausstieg wird dramatisch und emotional, wie RTL in einem Spoiler-Video enthüllte.











Link kopiert



Seit 2020 ist Matthias Brüggenolte (46) in der RTL-Daily "Alles was zählt" (Montag bis Freitag, 19:05 Uhr) in der Rolle des Justus Albrecht zu sehen. Doch nun heißt es Abschied nehmen. Wie der Sender RTL berichtet, ist der Schauspieler am 7. Januar zum letzten Mal in der Serie.