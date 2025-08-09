Emotionale Geburtstagswünsche: Sarah Ferguson würdigt Tochter Beatrice

Sarah Ferguson hat ihrer Tochter Beatrice liebevolle Zeilen zum Geburtstag gewidmet. In ihrer Instagram-Botschaft würdigt sie die tiefe Verbundenheit zu der 37-Jährigen.
Sarah Ferguson (65) hat ihrer ältesten Tochter Beatrice zum 37. Geburtstag am 8. August öffentlich gratuliert. Die Herzogin von York teilte ein emotionales Video, das Mutter und Tochter in einer innigen Umarmung zeigt. Die von Ellie Gouldings "Your Song" untermalten Aufnahmen entstanden laut "People" bei einem Event des Youth Impact Council im vergangenen Herbst in New York City.