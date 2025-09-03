Ralf Schumacher hat Ferrari, den alten Arbeitgeber seines Bruders Michael, besucht. Auch einen Abstecher zum einstigen Stammlokal und der "Mamma" von Schumi ließ er sich nicht nehmen.
Vor fast 30 Jahren lernte die deutsche Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) die Köchin Rossella Giannini kennen. 1996 besuchte er erstmals ihr Ristorante Montana im Rahmen seines Wechsels zu Ferrari. Das Restaurant wurde schnell zu seinem Stammlokal. Sein Bruder, Ralf Schumacher (50), hat jetzt nicht nur Michaels einstigen Arbeitgeber besucht, sondern zum ersten Mal auch "Mamma Rossella".