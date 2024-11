Emotionale Erfahrung: Chryssanthi Kavazi und Tom Beck: Einsatz für krebskranke Kinder

Chryssanthi Kavazi (45) und Tom Beck (46) haben der Kinderonkologie der Charité Berlin einen Besuch abgestattet. Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons wollen sie sich dafür einsetzen, dass die Untersuchungen für die kleinen Krebspatienten weniger beängstigend werden. Am 21. November werben die Schauspieler dann im Studio für finanzielle Unterstützung für das Projekt.

Kavazi und Beck wollen laut Pressemitteilung zusammen mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.", der "Stiftung stern - Hilfe für Menschen e.V." und "Cancel Cancer e.V." dafür sorgen, dass mehr Krankenhäuser mit dem MINITOM Kids ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um einen kindgerechten Nachbau eines MRT-Geräts. "Ich war selbst vor ein paar Monaten in der Röhre und war kurz davor, den Notknopf zu drücken. Vorher zu sehen und vor allem auch zu hören, was bei einem MRT passiert, ist unendlich wichtig - insbesondere für Kinder", erläutert Tom Beck.

Lesen Sie auch

Emotionale Erfahrung für Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi und Tom Beck haben selbst zwei Kinder, auch deshalb liegt ihnen das Projekt sehr am Herzen. "Ich will mir gar nicht vorstellen, dass das eigene Kind in dieser Röhre liegt", so Kavazi. Die Erfahrungen und Ängste der jungen Krebspatienten zu hören, "das hat mich schon echt mitgenommen", zeigt sich die "GZSZ"-Darstellerin gerührt. Durch das kindgerechten Mini-MRT könnten die Untersuchungen im Krankenhaus angstfreier gestaltet werden. "Wir wollen kleinen Patienten die Angst vor Untersuchungen nehmen - bitte helfen Sie uns dabei", lautet der Aufruf der beiden.

Weitere Promi-Projekte

Beim RTL-Spendenmarathon sammeln die Promis jährlich 24 Stunden lang Spenden für den guten Zweck. Neben Chryssanthi Kavazi und Tom Beck sind noch weitere Stars dafür unterwegs. Ihr Schauspielkollege Wolfgang Bahro (64), der seit über 30 Jahren als Jo Gerner in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen ist, setzt sich passend zum neuen "GZSZ"-Ableger "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" für Skate-Workshops für Kinder mit ADHS ein. Comedian Dieter Nuhr (64) will dabei helfen, in Sambia eine Kinderaugenmedizinische Abteilung zu bauen.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (31) hat sich auch im Charity-Bereich dem Sport verschrieben. Für ihn ist es ein "Herzensprojekt", Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung im Alltag zu animieren. Schauspielerin Esther Schweins (54) will für mehr Bewusstsein für die Existenz von seltenen Erkrankungen sorgen und Moderatorin Roberta Bieling (49) kämpft mit Kollege Christopher Wittich (41) gegen Kinderarmut in Deutschland.

Christina Vogel (34) wirbt für Spenden für Ferienfreizeiten für schwerstbehinderte Kinder. Dafür wird die ehemalige Bahnradsportlerin am 18. November in der Serie "Unter uns" zu sehen sein und sich selbst spielen.