Emotionale Botschaft: Justin Bieber trauert mit den Fans um Liam Payne

1 Justin Bieber trauert mit den Fans von Liam Payne. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Er trauert an der Seite der Fans: Justin Bieber hat nach dem Tod von Liam Payne auf Instagram eine emotionale Botschaft geteilt.











Link kopiert



Justin Bieber (30) fühlt mit den trauernden Fans von Liam Payne (1993-2024). Wenige Tage nach dem Tod des ehemaligen One-Direction-Stars, der im Alter von 31 Jahren bei einem Sturz aus dem dritten Stock seines Hotels in Buenos Aires ums Leben kam, teilte Bieber eine emotionale Botschaft. Der Popstar repostete in einer Instagram-Story einen Zusammenschnitt von Videos, die bei Fan-Gedenkfeiern für Payne auf der ganzen Welt aufgenommen wurden. "Denkt daran, dass es euch erlaubt ist, als Fan zu trauern", heißt es in einem Voice-Over zu dem Clip.