Emotionale Botschaft: Amy Adams fehlt bei Berlinale-Premiere von At the Sea

Amy Adams konnte nicht zur Weltpremiere ihres neuen Films "At the Sea" bei der Berlinale reisen. Per Botschaft ließ die Hauptdarstellerin ausrichten, wie stolz sie auf das Werk von Regisseur Kornél Mundruczó sei.
Ein leerer Platz auf dem roten Teppich der Berlinale: Hollywoodstar Amy Adams (51) erscheint am Montag (16. Februar) nicht persönlich zur Weltpremiere ihres neuen Dramas "At the Sea" in Berlin. Stattdessen schickte die sechsfach Oscar-nominierte Schauspielerin eine Botschaft, die Regisseur Kornél Mundruczó (50) zu Beginn einer Pressekonferenz verlas. Darin entschuldigte sich Adams laut "Variety" für ihre Abwesenheit und dankte dem Festival für seine Unterstützung des unabhängigen Kinos.