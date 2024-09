Prinz Harry nähert sich seiner vierten Nullrunde: Am 15. September feiert der Royal im Exil seinen 40. Geburtstag. Mit "People" hat er über das beste Geschenk seines Lebens gesprochen.

Nach Jahren der Selbstreflexion und Abrechnung mit der Vergangenheit, aufgezeichnet in seinen Memoiren "Spare", konzentriert sich der Herzog von Sussex aktuell darauf, das Leben mit seiner Frau, Herzogin Meghan (43), und den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in der amerikanischen Wahlheimat Kalifornien zu genießen. Zudem kümmert er sich darum, die Arbeit der gemeinnützigen Archewell Foundation voranzubringen, die er mit Meghan gegründet hat. Außerdem erscheint im Dezember Harrys neue Netflix-Dokumentation "Polo", deren Start erst Anfang der Woche auf X verkündet wurde.

Worüber kann sich ein Mann wie er also noch freuen? Nachdem der Brite auf Nachfrage des US-Magazins "People" über Geburtstage und bisherige Geschenke nachdachte, ließ Harry über seinen Sprecher ausrichten: "Das beste Geschenk, das ich je bekommen habe, sind ohne Zweifel meine Kinder. Ich genieße es, sie jeden Tag wachsen zu sehen und liebe es, ihr Vater zu sein."

In diesem Jahr dürfte er sich auch über die Genesung seiner Schwägerin, Prinzessin Kate (42), freuen, die kurz vor seinem Ehrentag das Ende ihrer erfolgreichen Chemotherapie bekannt gegeben hatte.

Getrübte Freude bei seinem Bruder

Einen Tag nach der Veröffentlichung des rührenden Familien-Videos seiner Frau hat sich Prinz William (42) laut "The Sun" erstmals zu dessen Inhalt geäußert. Während eines Besuchs in Wales am 10. September hat William über den emotionalen Clip, in dem sich Kate über das Ende ihrer Chemotherapie freute, gesagt, dass es "eine gute Nachricht" sei, "aber es liegt noch ein langer Weg vor uns".