Emmy-prämierte Krankenhaus-Serie: The Pitt mit ER-Star Noah Wyle um Staffel drei verlängert

Gute Nachrichten für Fans der Krankenhaus-Serie "The Pitt": HBO hat das Drama mit Noah Wyle für eine dritte Staffel verlängert. Die Ankündigung erfolgte bei der Premiere der zweiten Staffel in Los Angeles. Die erste Season gewann fünf Emmy Awards.
Die Erfolgsserie "The Pitt" geht weiter: HBO- und HBO-Max-Chef Casey Bloys verkündete bei der Premiere der zweiten Staffel in Los Angeles am Mittwochabend die Verlängerung für eine dritte Season, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Für Hauptdarsteller Noah Wyle (54) und das gesamte Team ein Grund zur Freude - schließlich räumte die erste Staffel bei den Emmy Awards ordentlich ab.