Emmy-Nominierung ihrer Doku: Die Beckhams sind überwältigt

David Beckham (49) hat gegenüber dem britischen Magazin "Hello!" erfreut auf seine Emmy-Nominierungen reagiert. Die vierteilige Netflix-Dokumentation "Beckham", die einen Einblick in das Leben von ihm, seiner Frau Victoria Beckham (50) und ihren Kindern gibt, ist in insgesamt fünf Kategorien für den bedeutendsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten nominiert. "Es ist eine große Ehre für mich und das gesamte Kreativteam von 'Beckham', von der TV-Akademie ausgezeichnet zu werden", freut sich der einstige Fußballer.

"Diese Serie zu machen, war eine sehr persönliche Reise, ein Liebesbrief an den Fußball und meine Familie. Es war für mich und Victoria überwältigend, dass wir eine so herzliche und positive Resonanz auf die Serie bekommen haben", führt David Beckham aus. Er sei dem Team "so dankbar" für die Umsetzung der Serie, "und auch all den Menschen aus meinem Leben und meiner Karriere, die mitgemacht haben und die eine so wichtige Rolle in meiner Geschichte gespielt haben."

Nominierung unter anderem als "Beste Dokumentation"

Bei den 76. Emmy Awards, die im September verliehen werden, kann "Beckham" auf gleich fünf Preise hoffen. Die Serie wurde in den Kategorien "Beste Dokumentation", "Herausragende Kameraführung für ein Non-Fiction-Programm" und "Herausragende Regie für ein Dokumentar-Programm" nominiert. Außerdem tritt sie in den Rubriken "Herausragender Bildschnitt" und "Herausragende Musikkomposition" an.

"Beckham" wurde am 4. Oktober 2023 auf Netflix veröffentlicht und setzte sich sofort an die Spitze der Streaming-Charts. In nur drei Wochen sahen über 25 Millionen Haushalte die Serie. In den vier Folgen wird David Beckhams Geschichte vom jungen Fußballer bis zum Unternehmer, liebenden Ehemann und vierfachen Familienvater gezeigt.