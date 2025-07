Emmy-Nominierung als Schauspieler: So lustig reagiert Martin Scorsese

1 Folgt auf Martin Scorseses Regie-Emmys nun ein Emmy-Award für seine Leistung als Schauspieler? Foto: ddp/IPA/Manuele Mangiarotti / ipa-agency

Martin Scorsese (82) ist erstmals als Schauspieler für einen Emmy-Award nominiert worden - und kann es kaum glauben. Der Star-Regisseur wurde für seine Gastrolle in der Comedy-Serie "The Studio" mit einer Nominierung bedacht. Wie überrascht und gerührt Scorsese auf die Nachricht offenbar reagierte, zeigte seine Tochter Francesca (25) in ihrer Instagram-Story. Ein Screenshot eines Videoanrufs zeigt den dreifachen Emmy-Gewinner, wie er sich überwältigt das Gesicht mit den Händen bedeckt. Seine Tochter freute sich sichtlich mit ihm. "Unser kleiner Schauspieler", gratulierte sie ihm zudem in einer weiteren Story.