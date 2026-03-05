Emma Watson und Co.: Auch diese Promis angelten sich einen Milliardär

Glamour und Milliarden - das ist offenbar eine Kombination, die in Hollywood regelmäßig zündet. Neue Fotos zeigen Emma Watson mit einem reichen Unternehmer-Erben. Welche Stars ebenfalls in der Chefetage gelandet sind.

Neue Paparazzi-Fotos zeigen die Hollywood-Schauspielerin Emma Watson (35) beim innigen Kuss mit Gonzalo Hevia Baillères, dem Erben einer der reichsten Unternehmerfamilien Mexikos. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung gibt es bislang nicht. Doch Watson wäre damit keineswegs allein: Große Teile Hollywoods scheinen ein Faible für gut betuchte Partner zu haben. Ein Überblick.

Das wohl bekannteste Beispiel dieser Kategorie ist aktuell Salma Hayek (59). Seit 2009 ist die Schauspielerin mit François-Henri Pinault verheiratet, dem Kopf hinter dem Luxusgüterkonzern Kering, zu dem Marken wie Gucci und Saint Laurent gehören. Was auf den ersten Blick wie eine Märchenhochzeit aus dem Hochglanzmagazin wirkt, hat inzwischen über 15 Jahre Bestand - und gilt in Hollywood als eines der stabilsten Promi-Paare überhaupt.

Eine ähnlich traute Beziehung führen Miranda Kerr (42) und Snapchat-Mitgründer Evan Spiegel. Das australische Supermodel und der Tech-Milliardär heirateten 2017 - seither führen sie ihr gemeinsames Leben weitgehend fernab des Rampenlichts. Mittlerweile sind Kerr und Spiegel Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Fast schon in Vergessenheit ist hier die erste Ehe von Kerr mit Kollege Orlando Bloom geraten. Aus dieser Beziehung stammt im Übrigen Kerrs erster Sohn.

Mode, Investments und alte Dynastien

Karlie Kloss (33) und der Unternehmer Joshua Kushner vereinen gleich mehrere Welten: Sie ist eines der bekanntesten Gesichter der internationalen Modewelt, er Investor und bestens vernetzt in den Kreisen der US-amerikanischen Wirtschaftselite. Seit ihrer Hochzeit 2018 sind die beiden ein festes Paar in New Yorks Gesellschaftskalender. Joshua Kushner ist übrigens der Bruder von Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump und Ehemann von Ivanka Trump.

Fast noch epischer geht es bei Nicky Hilton (42) zu. Die jüngere Schwester von Paris Hilton heiratete 2015 James Rothschild - eine Verbindung zweier Namen, die für sich genommen schon Schlagzeilen macht. James Rothschild stammt aus der wohl berüchtigtsten Finanz-Dynastie, die seinen Ursprung beim deutschen Bankier Nathan Rothschild (1777-1836) aus Frankfurt fand.

Wenn's nicht für immer ist

Nicht jede Verbindung zwischen Rampenlicht und Reichtum hält jedoch für immer. Mariah Carey (56) und der australische Unternehmer James Packer waren zeitweise sogar verlobt - die Beziehung endete dennoch, bevor es zur Hochzeit kam. Ähnlich verlief es bei Janet Jackson (59): Sie heiratete zwar 2012 den schwer reichen katarischen Geschäftsmann Wissam Al Mana, aus der Ehe ging ein Sohn hervor, später folgte jedoch die Trennung. Auch Elle Macpherson (61) war zeitweise mit dem erfolgreichen US-Immobilienunternehmer Jeffrey Soffer verheiratet, bevor die Ehe zwischen dem Milliardär und dem Supermodel allerdings zerbrach.

Und dann ist da natürlich auch noch Sängerin Camila Cabello (29), die seit 2024 mit Henry Junior Chalhoub in Verbindung gebracht wird - einem libanesischen Erben aus dem Luxusgütersegment. Beide besuchten auch schon zusammen das Formel-E-Rennen in Monaco im vergangenen Jahr. Chalhoub führt Medienberichten zufolge ein großes Modeunternehmen mit Sitz in Dubai und gilt ebenso als Milliardär.

Übrigens: Für Emma Watson ist ein reicher Unternehmer alles andere als Neuland. Zumindest wenn man den Gerüchten trauen kann. Ihre verflossenen Beziehungen wurden zwar nicht von ihr bestätigt, jedoch werden ihr weitere Liebeleien mit wohlhabenden Männern nachgesagt. So soll Watson unter anderem mit einem Tech-Milliardär, einem erfolgreichen Cannabis-Unternehmer aus Kalifornien und dem Sohn eines Mode-Milliardärs liiert gewesen sein.