Emma Watson und Co.: Auch diese Promis angelten sich einen Milliardär

Glamour und Milliarden - das ist offenbar eine Kombination, die in Hollywood regelmäßig zündet. Neue Fotos zeigen Emma Watson mit einem reichen Unternehmer-Erben. Welche Stars ebenfalls in der Chefetage gelandet sind.
Neue Paparazzi-Fotos zeigen die Hollywood-Schauspielerin Emma Watson (35) beim innigen Kuss mit Gonzalo Hevia Baillères, dem Erben einer der reichsten Unternehmerfamilien Mexikos. Eine offizielle Bestätigung der Beziehung gibt es bislang nicht. Doch Watson wäre damit keineswegs allein: Große Teile Hollywoods scheinen ein Faible für gut betuchte Partner zu haben. Ein Überblick.