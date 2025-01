Emma Stone: Schauspielerin überrascht bei den Golden Globes mit einem Pixie-Cut

Emma Stone (36) hat einen völlig neuen Look. Die Schauspielerin zeigte am 5. Januar bei den Golden Globes 2025 zum ersten Mal ihren Pixie-Schnitt. Zuvor hatten Fans wochenlang darüber spekuliert, dass sie sich für ihre Rolle in Yorgos Lanthimos' Film "Bugonia" den Kopf rasiert habe. Es ist bereits ihr vierter Film mit Lanthimos nach "The Favourite", "Poor Things" und "Kinds of Kindness".

Bei der Preisverleihung in Los Angeles trug Stone ein auffälliges rotes Abendkleid, doch alle Augen waren auf ihre kurz geschnittenen Haare gerichtet - ein kurzer Pixie-Schnitt. In den vergangenen Monaten wurde die 36-Jährige häufig mit Mützen gesehen, was die Gerüchteküche um eine drastische Haarveränderung befeuerte. Anfang Oktober erschien Stone beim New York Film Festival. Viele Fans waren überzeugt, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Perücke trug. "InStyle" verwies auf einen auf X geteilten Clip, in dem sie ihre charakteristische rote Frisur rockte, diese aber scheinbar oben zurechtrückte, als wäre es eine Perücke.

Bei den Golden Globes zeigte sie nun nicht nur ihre kurzen Haare, sondern auch einen etwas dunkleren Rot-Ton als gewohnt. Für die Schauspielerin sind Frisurveränderungen allerdings keine Seltenheit. Sie wechselte schon häufiger ihre Farbe zwischen blond, rot und braun und stylte ihre Haare mal glatt, mal wellig.

2024 wurde sie ausgezeichnet

Emma Stone hat sich in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit zurückgehalten, die Golden Globes sind das erste große Ereignis, an dem die Schauspielerin seit ihrer Arbeit an dem Film teilnimmt. Obwohl sie dieses Jahr nicht nominiert ist, ist sie bei der Preisverleihung als amtierende Gewinnerin der Auszeichnung für die beste Leistung einer Schauspielerin in einem Film - Musical oder Komödie - dabei. Stone nahm die Trophäe 2024 für ihre Rolle in "Poor Things" mit nach Hause. Bereits 2017 hatte sie einen Golden Globe für ihre Rolle in " La La Land" erhalten.