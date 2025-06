Emma Heming-Willis: Sie feiert Geburtstag im Kreis ihrer Patchwork-Familie

Emma Heming-Willis (47) hat ihren 47. Geburtstag am Mittwoch im Kreis ihrer Patchwork-Familie gefeiert. Die Frau von Bruce Willis (70) teilte auf Instagram ein Foto von der Feier, das sie unter anderem mit Willis' Ex-Frau Demi Moore (62) zeigt. Die Schauspielerin hält ihre Enkelin Louetta Isley (2) auf dem Schoß, neben ihr strahlt deren Mutter, Moores Tochter Rumer Willis (36), in die Kamera. Auch Mabel (13) und Evelyn (11), die beiden Töchter von Emma Heming-Willis und Bruce Willis, sind auf dem Bild zu sehen.

Bruce Willis fehlt auf den Bildern

Einen besonders süßen Moment hielt die Familie auf Video fest: Die zweijährige Louetta wünschte auf dem Arm von Mama Rumer Willis "alles Gute zum Geburtstag". In einem weiteren Clip ist Heming-Willis mit ihren Töchtern Mabel und Evelyn bei einem Fahrradausflug zu sehen. "Geburtstagsfahrt!", verkündet sie darin fröhlich.

Scout (33) und Tallulah Willis (31), die beiden anderen Töchter von Demi Moore und Bruce Willis, sowie ihr Vater sind in den Aufnahmen nicht zu sehen. Dennoch findet Bruce Willis in einer emotionalen Botschaft seiner Ehefrau besondere Erwähnung. "In den letzten Wochen wurde ich zu meinem Geburtstag mit so viel Liebe überschüttet. Von Bruce, unseren Mädchen, meiner Mutter, meiner Familie und lieben Freunden", schrieb sie. "Ich spüre ihre Liebe und Unterstützung, die mich auf eine Weise stützen, die Worte nicht immer beschreiben können." Sie bedankte sich bei allen, die ihr gratulierten und ergänzte: "Ich hatte einen wunderschönen Tag."

Familie hält in schwierigen Zeiten zusammen

Dass Emma Heming-Willis gemeinsam mit der Ex-Frau ihres Ehemanns feiert, kommt wenig überraschend. Die beiden gelten als enge Freunde. 2019 war Moore auch unter den Gästen, als Bruce Willis und seine Frau ihre Ehegelübde erneuerten. "Sie hat mich in ihrer Familie willkommen geheißen, so wie ich sie in unserer willkommen geheißen habe", erklärte Heming-Willis damals "Us Weekly".

Auch nach Bruce Willis' Krankheitsdiagnose hält die Familie fest zusammen: Ehefrau Emma Heming-Willis teilt gemeinsam mit Demi Moore und deren Töchtern Tallulah, Scout und Rumer regelmäßig Einblicke in seinen Gesundheitszustand. Der "Stirb langsam"-Star hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seine Karriere beendet, nachdem zunächst eine Aphasie und später eine frontotemporale Demenz diagnostiziert worden waren.