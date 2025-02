Emma Heming-Willis: Sie ehrt schönste Liebesgeschichte mit Bruce Willis

1 Bruce Willis und Emma Heming-Willis sind seit 2009 Mann und Frau. Foto: Anthony Behar/ddp/Sipa USA

Emma Heming-Willis hat ihrem Ehemann Bruce Willis am Valentinstag ein liebevolles Bild aus vergangenen Tagen gewidmet.











Emma Heming-Willis (46) hat den Tag der Liebe am 14. Februar für eine rührende Geste zu Ehren ihres Ehemanns Bruce Willis (69) genutzt. Am Valentinstag veröffentlichte die Frau des Hollywoodstars auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss, der gerade aufgrund seines nicht perfekten Bildausschnitts umso authentischer und emotionaler wirkt. Zu sehen ist darauf der verschmitzt lächelnde Mund des Schauspielers im Vordergrund. Dahinter und an dessen Schulter gelehnt, befindet sich das Gesicht von Heming-Willis. Im Moment der Aufnahme scheint sie sich gerade köstlich amüsiert zu haben - ihr herzliches Lachen spricht Bände.