Emir von Katar zu Gast in London: Königin Camilla trotz Lungenentzündung bei Staatsbesuch

Königin Camilla muss beim Staatsbesuch des Emirs von Katar aus gesundheitlichen Gründen einige Programmpunkte ausfallen lassen. Nun soll sie verraten haben, dass sie an einer Lungenentzündung leidet.

Königin Camilla (77) hat beim Staatsbesuch des Emirs von Katar in London trotz ihrer anhaltenden gesundheitlichen Probleme einen strahlenden Auftritt hingelegt. Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass die Ehefrau von König Charles III. (76) wegen "anhaltender postviraler Symptome" einige der Programmpunkte am 3. Dezember ausfallen lassen muss.

Ein Video auf dem offiziellen Instagram-Account des Königspaares zeigt Camilla jetzt neben Sheika Jawaher (39), der ersten der drei Frauen des Emirs. Sie steigen im Buckingham-Palast Treppen hinauf und die beiden unterhalten sich lächelnd. Für die Veranstaltung entschied Camilla sich für ein langärmeliges, royalblaues Kleid mit Schulterpolstern.

Camilla hatte die feierliche Begrüßung des Emirs im Freien, die Horse Guards Parade sowie die Kutschfahrt zum Buckingham-Palast wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit verpasst. Sie wartete stattdessen in der königlichen Residenz zum zweiten Programmpunkt, einem gemeinsamen Mittagessen, auf den katarischen Besuch. Zuvor war sie in einer schwarzen Limousine vorgefahren worden.

Königin Camilla spricht von einer Lungenentzündung

Bereits Anfang November hatte der Palast bekannt gegeben, dass die Königin erkrankt sei und sich deshalb aktuell schonen müsse. Bislang war von einer Atemwegsinfektion und "anhaltenden postviralen Symptomen" die Rede. Laut der "Daily Mail" spezifizierte die 77-Jährige ihre Erkrankung jedoch jetzt gegenüber Gästen und sprach von einer Lungenentzündung.

Sie sei nicht ins Krankenhaus eingeliefert worden und habe ihre Medikamente bereits abgesetzt, berichtet die britische Boulevardzeitung weiter. Camilla leide aber weiterhin an Nebenwirkungen wie Müdigkeit, die sie demnach dazu zwangen, beim Staatsbesuch etwas kürzerzutreten. Bei einem Staatsbankett am Abend sowie bei der Verabschiedung der katarischen Gäste am morgigen Mittwoch (3. Dezember) soll sie aber dabei sein.

Statt Königin Camilla waren bei der Begrüßung von Tamim bin Hamad Al Thani (44) und seiner Ehefrau am heutigen Vormittag Thronfolger Prinz William (42) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (42) anwesend. Für Kate ist es der erste Staatsbesuch, bei dem sie nach ihrer Krebsdiagnose Anfang des Jahres öffentlich erschienen ist.