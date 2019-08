1 Über ihre Haare will sie selbst bestimmen: Emily Ratajkowski Foto: DFree / Shutterstock.com

In einem Essay für die September-Ausgabe der "Harper's Bazaar" erklärt Emily Ratajkowski, warum sie sich zuweilen ganz bewusst nicht von ihren Achselhaaren trennt.

Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski ("Gone Girl") hat für die September-Ausgabe der "Harper's Bazaar" einen Aufsatz verfasst. Die 28-Jährige erklärt darin, warum sie sich des Öfteren weigert, sich von ihrer Achselbehaarung zu trennen.

"Es ist meine Entscheidung, ob ich meine Achselhaare rasiere oder wachsen lasse. Körperbehaarung ist für mich eine weitere Möglichkeit für Frauen, ihre Entscheidungsfreiheit zu nutzen - Eine Entscheidung, die darauf beruht, wie sie sich fühlen möchten und in welcher Beziehung sie zu Körperbehaarung stehen", schreibt Ratajkowski in dem Essay. Es gebe Tage, da rasiere sie sich gerne, aber "manchmal fühle ich mich mit Körperbehaarung sexy."

Wie verführerisch das Ganze aussehen kann, beweist das Model mit einem Foto, das ihren Aufsatz in der "Harper's Bazaar" vervollständigt. Nur in einem schwarzen Spitzen-BH gekleidet, posiert das Model mit hinter dem Kopf verschränkten Armen. Die dunklen Haare unter ihren Achseln sind auf dem Schwarz-Weiß-Foto deutlich zu erkennen. Am Ende ihres Essays fordert Ratajkowski: "Gebt den Frauen die Möglichkeit, sich so vielfältig wie möglich zu zeigen und so zu sein, wie auch immer sie möchten."