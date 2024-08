Der Serienmonat August ist geprägt von der Rückkehr beliebter Shows der Vergangenheit wie etwa "Emily in Paris" oder Amazons "Herr der Ringe"-Serie. Auch zwei veritable Kritikerlieblinge kehren mit neuen Staffeln zurück. Eine ganz neue Produktion zeigt indes der Streamingdienst Apple TV+.

Die hochkarätigsten Serienneustarts und neuen Serienstaffeln im August in der Übersicht.

"Bad Monkey": Ab 14. August bei Apple TV+

Der suspendierte Polizist Andrew Yancy (Vince Vaughn, 54) führt auf den Florida Keys ein idyllisches Leben. Als ein abgetrennter menschlicher Arm gefunden wird, und seine Vorgesetzten ihm raten, das Beweisstück verschwinden zu lassen, wittert er jedoch einen Mordfall und will sich rehabilitieren. Gemeinsam mit der Gerichtsmedizinerin Rosa Campesino (Natalie Martinez, 40) nimmt Yancy gegen zahlreiche Widerstände die Ermittlungen auf.

Die neue Detektiv-Komödie "Bad Monkey" des Streamingdienstes Apple TV+ spielt zu gleichen Teilen auf den sonnendurchfluteten Florida Keys und den Bahamas. Der eigenwillige Protagonist Yancy kriegt es im Verlauf der zehn Episoden mit jeder Menge schrulliger und schräger Bewohner der beiden Inselparadiese zu tun. "Bad Monkey" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Carl Hiaasen (71). "Scrubs"- und "Ted Lasso"-Schöpfer Bill Lawrence (55) fungiert als Showrunner.

"The Bear: King of the Kitchen": Ab 14. August auf Disney+

Die umjubelte Restaurant-Serie "The Bear: King of the Kitchen" kehrt am 14. August mit der dritten Staffel zurück auf die Bildschirme von Disney+. In Chicago steht nun die Eröffnung des Restaurants The Bear vor der Tür. Carmy (Jeremy Allen White, 33) treibt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daher zu immer neuen Höchstleistungen an, und formuliert etwa eine Reihe von äußerst fordernden Grundregeln, die die Spitzenklasse von The Bear garantieren sollen. Dadurch sind Konflikte und Spannungen unter der Küchenbelegschaft selbstverständlich vorprogrammiert.

Die dritte Staffel von "The Bear", die in den USA bereits erschienen ist, wurde gerade erst für sagenhafte 23 Emmy-Awards nominiert, darunter als "Beste Comedyserie". Hauptdarsteller Jeremy Allen White und Ayo Edebiri (spielt Sydney Adamu, 28) sind als "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie" nominiert. Damit brach "The Bear" einen rund 15 Jahre alten Rekord der Comedyserie "30 Rock", die es im Jahr 2009 auf 22 Nominierungen im Bereich Comedy gebracht hatte.

"Emily in Paris": Ab 15. August auf Netflix

Auch die überaus populäre romantische Comedyserie "Emily in Paris" kehrt nach einer gefühlt viel zu langen Pause von über anderthalb Jahren mit Staffel vier zurück. Nach dem dramatischen Finale der dritten Staffel und Camilles (Camille Razat, 30) gescheiterter Hochzeit wäre eigentlich der Weg für Emily (Lily Collins, 35) und ihren Langzeitschwarm Gabriel (Lucas Bravo, 36) frei. Doch erwartet der Küchenchef auch ein Baby mit seiner ehemaligen Verlobten, wie Emily im Trailer zu den neuen Episoden ihrer besten Freundin Mindy (Ashley Park, 33) zu bedenken gibt. Deren Band bereitet sich derweil auf den Eurovision Song Contest vor, und Emilys dominante Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 61) sowie das Team der Agence Grateau haben mit Umstrukturierungen zu kämpfen.

Die vierte Staffel von "Emily in Paris" wird neue Seiten der französischen Hauptstadt präsentieren. Denn erstmals spielt die Netflix-Serie auch im Winter, wodurch selbstverständlich auch die gezeigte Mode ganz neue Facetten erhält. Daneben verschlägt es Hauptfigur Emily dieses Mal auch nach Rom, und die französische First Lady Brigitte Macron (71) wird aller Voraussicht nach einen kleinen Gastauftritt haben.

Staffel vier von "Emily in Paris" erschient erstmals zweigeteilt: Vier Episoden gibt es am 15. August. Am 12. September erschienen dann die restlichen vier Folgen auf Netflix.

"Only Murders in the Building": Ab 27. August auf Disney+

Die beliebte Murder-Mystery-Comedyserie "Only Murders in the Building" mit Steve Martin (78), Martin Short (74) und Selena Gomez (32) kehrt Ende August ebenfalls mit einer neuen Staffel zurück. Das Hauptfiguren-Trio versucht darin herauszufinden, wer in den letzten Momenten der vorherigen Ausgabe Charles' (Martin) Freundin und Stunt-Double Sazz Pataki (Jane Lynch, 64) ermordet hat. Daneben geht es auch nach Los Angeles, wo ein großes Hollywood-Studio eine Filmadaption des Only-Murders-Podcasts auf die Kinoleinwand bringen möchte.

In Staffel vier des Kritikerlieblings "Only Murders in the Building" werden Zuschauerinnen und Zuschauer noch mehr Gaststars als bisher zu Gesicht bekommen. So spielen etwa Eva Longoria (49), "American Pie"-Star Eugene Levy (77) und Komiker Zach Galifianakis (54) im geplanten Filmprojekt die Serien-Hauptfiguren Charles, Oliver und Mabel. Außerdem mit dabei sind die Comedians Melissa McCarthy (53), Molly Shannon (59) und Kumail Nanjiani (46). Auch Oscarpreisträgerin Meryl Streep, die für Staffel drei bereits vor der Kamera stand, kehrt als Loretta Durkin zurück.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht": Ab 29. August bei Amazon Prime Video

Amazons kontrovers aufgenommene "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" startet ab dem 29. August in die zweite Staffel. Nachdem der Südländer Halbrand (Charlie Vickers, 31) in den letzten Momenten der vorherigen Staffel als Sauron enttarnt wurde, begibt sich der dunkle Herrscher jetzt in elbischer Gestalt zu Schmied Celebrimbor (Charles Edwards, 54), um ihn dazu zu verleiten, sieben Ringe der Macht für die Zwerge zu schmieden.

Der Trailer zur Rückkehr von "Die Ringe der Macht" stimmt auf eine noch epischere zweite Season ein, in der etwa erstmals das Land Rhûn besucht wird und die bereits aus der "Herr der Ringe"-Trilogie bekannten Ents vorkommen. Die Staffel soll mit einer ausgedehnten Schlacht enden, die sich über mehrere Episoden erstreckt, und in der einige Hauptfiguren sterben könnten. Neu im Cast sind unter anderem "Game of Thrones"-Star Ciaran Hinds (71) und Rory Kinnear ("Black Mirror", 46), der die Tolkien-Figur Tom Bombadil spielt. Sam Hazeldine ("Peaky Blinders", 52) übernimmt den Charakter Adar von Joseph Mawle (50).