Emily in Paris: Wann kommt Staffel 4?

3 Jahre mussten sich die Fans gedulden, doch jetzt heißt es: Die 4. Staffel von „Emily in Paris“ ist bald zum Streamen verfügbar! Alles, was Sie zur Fortsetzung der Serie wissen müssen, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Die 3. Staffel der US-amerikanischen Dramedy-Serie erschien bereits im Dezember 2021. Da sich die Produktion aufgrund des Streiks der US-amerikanischen Gewerkschaft SAG-AFTRA (Netzwerk aus Schauspielern, Synchronsprechern und Co) verzögerte, mussten sich die Fans knapp 3 Jahre gedulden. Nun steht die 4. Staffel bereit.

Emily in Paris: Wann kommt die 4. Staffel auf Netflix?

Staffel 4 wird in zwei Schüben veröffentlicht. Teil 1 wird am 15. August 2024 bei Netflix verfügbar sein, der 2. Teil kommt dann am 12. September 2024. Beide Teile haben jeweils 5 Folgen, demnach besteht die 4. Staffel insgesamt aus 10 Folgen.

Wird es eine 5. Staffel von „Emily in Paris“ geben?

Bisher ist eine 5. Staffel noch nicht bestätigt, allerdings gab es in den letzten Monaten einige Hinweise, die auf eine weitere Staffel hindeuten. Es bleibt also abzuwarten.

Emily in Paris: Der Cast von Staffel 4

Der vollständige Cast ist noch nicht bekannt, allerdings kann man mit den bisherigen Hauptdarstellen rechnen:

Lily Collins als Emily Cooper (seit Staffel 1)

Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau (seit Staffel 1)

Lucas Bravo als Gabriel (seit Staffel 1)

Ashley Park als Mindy Chen als Ashley Park (seit Staffel 1)

Kate Walsh als Madeline Wheeler (seit Staffel 1)

Bruno Gouery als Luc (seit Staffel 1)

Samuel Arnold als Julien (seit Staffel 1)

Camille Razat als Camille Lalisse (seit Staffel 1)

Lucien Laviscount als Alfie (seit Staffel 2)

Paul Forman als Nicolas de Leon (aus Staffel 3)

Melia Kreiling als Sofia Sideris (seit Staffel 3)

Achtung Spoiler: Darum könnte es in der 4. Staffel gehen

Bisher ist noch nicht bekannt, wie die Storyline fortgesetzt wird, allerdings kann man aufgrund des Inhalts der 3. Staffel spekulieren, welche Handlungen thematisiert werden könnten.

Achtung, Spoiler! Am Ende der 3. Staffel erfährt der Zuschauer von Camilles Schwangerschaft. Das bringt Emilys Gefühle für Gabriel durcheinander, was sicherlich in der 4. Staffel weiter ein Thema sein wird. Außerdem hat Camille eine Affäre mit Sofia: Wird Gabriel es erfahren? Alfie verlässt Paris, als sein Herz von Emily gebrochen wird. Allerdings bleibt auch hier offen, ob er wieder zurückkehrt. Auch die Zukunft von Sylvies Unternehmen bleibt ungewiss. Mindys Musikkarriere wird sicherlich ebenfalls in der 4. Staffel aufkommen.