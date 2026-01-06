Emily in Paris: Netflix bestätigt sechste Staffel

Nachdem Serienschöpfer Darren Star den Fans zuletzt bereits Hoffnung gemacht hatte, steht jetzt fest, dass "Emily in Paris" eine sechste Staffel bekommt.
Vor weniger als einem Monat hat die fünfte Staffel von "Emily in Paris" bei Netflix ihre Premiere gefeiert. Zum Start in das neue Jahr hat der Streamingdienst hervorragende Neuigkeiten für alle Fans der Serie. Netflix bestätigt bei Instagram und auf seinem Portal "Tudum", dass es eine sechste Staffel geben wird. Die neuen Folgen sollen noch im Jahr 2026 zu sehen sein.